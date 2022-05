¿Le tiró a Niurka?

‘Mamá Niu’, señaló que se encuentra molesta por el ataque que recibió por parte de Toni Costa, en la conversación que llevó con Mayeli Alonso sobre Luis Miguel y Bad Bunny. La cubana destacó los comentarios que hizo sobre Adamari y que ella solo había estado defendiendo a Costa; en las declaraciones, señaló que se encuentra molesta porque él le tiro en una conversación y después le reclamó.

“Y entonces, dije también que hubo una época donde ella estaba muy descuidada, tal vez por la depresión, tal vez por la autoestima… Pero, que ahorita estaba preciosa. Todo lo que dije es verdad, no es mentira. Pero, yo hablo con coherencia, no hablo con estupideces; lo acabo de defender, de que la ex no lo defendió, de que le dicen que no es hetero. Corte A, me echa mier… en una conversación tan estúpida”, señaló Niurka.