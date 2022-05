¿Por Bad Bunny y Luis Miguel comenzó la pelea?

Niurka Marcos se pelea con varios integrantes de La Casa de los Famosos

“Aquí estamos todos en armonía”, respondió Toni Costa ¡SE LE VAN A LA YUGULAR! A un par de días de iniciar La Casa de los Famosos, Niurka Marcos ya ha protagonizado un par de peleas al interior de la famosa estancia y está vez, debido a su conocida forma de ‘opinar’ ante las situaciones que van surgiendo. Todo parece indicar que la cubana ya hizo un par de ‘enemigos’ y no ha dudado en expresar su molestia ante ellos. En esta ocasión, la situación empeoró cuando la cubana decidió opinar sobre Luis Miguel y Bad Bunny, destacando que ‘El Sol de México’ se podía cantar las canciones de amor, pero no sabía como interpretar el amor con sus seres queridos; tales comentarios la llevaron a discutir con Toni Costa, Mayeli Alonso y Laura Bozzo, armándose tremendo zafarrancho. NIURKA CONTRA TODOS Una vez más Niurka Marcos termina en pelea, tras expresar su opinión sobre Bad Bunny y Luis Miguel. Todo parece indicar que la cubana no es partidaria a que le “den la contraria”, por lo que comenzó a señalar a Toni Costa y Mayeli Alonso por contrariarla; la pelea llegó a tal punto que Laura Bozzo y Luis “El Potro” no dudaron en expresarse y reírse de la situación que estaban creando sus compañeros. Mientras eso sucedía, la audiencia debatió quienes eran los que tenían razón sobre el conflicto y señalaron que “por fin había quien pusiera en su sitio a Niurka”, mientras defendían el papel de Laura Bozzo y Mayeli Alonso. La respuesta de la exesposa de Lupillo Rivera sorprendió, debido que la cubana era su amiga mientras se encontraban grabando Rica, Famosa y Latina, haciendo que la audiencia se pregunte si la amistad ya ‘finalizó’.

Niurka pelea Casa Famosos: ¿Por LuisMi? Las cosas dentro de la casa más popular de habla hispana volvieron a ponerse candentes después de que los participantes decidieran hablar sobre Luis Miguel y Bad Bunny. Niurka, decidió hacer un comentario que molestó a Mayeli Alonso debido a que aseguró que ‘El Sol de México’ puede cantar de amor pero no sabe como expresarlo. “Él le canta al amor pero no lo ejerce”, responde Niurka en medio del debate por los cantantes, a lo que Mayeli le respondió: “¿Pero cómo sabes? ¿Te consta?”, a lo que la cubana no se quedó callada y la confrontó, diciéndole: “Porque soy amiga de la madre de sus hijos”. Mayeli, vuelve a tomar posición y le contesta: “Sí, pero ella no define quien es él”. Archivado como: Niurka pelea Casa Famosos

Niurka pelea Casa Famosos: ¿Por no darle la razón? La exesposa de Lupillo Rivera, estalló en contra de Niurka Marcos por los comentarios que soltó sobre su opinión sobre Luis Miguel. En la transmisión, Mayeli no dudó en expresar su opinión y decirle a los demás que a la cubana no le gusta que los demás den su opinión si no es lo mismo que ella dice; además, destacó que todos son libres de opinar. “¿Cómo no? Hey, ahí te equivocas. Es más, voy a dejar esta conversación por que ya comenzaste a hablar mie…”, señaló Niurka en plena transmisión en vivo mientras Mayeli se quejaba de los comentarios con sus compañeros: “No, es que a ella no le gusta que los demás den su opinión. ¿Cuál es el pe…? No es la patrona, yo puedo opinar lo que me dé mi p… gana de quien yo quiera, porque a mí nadie me mantiene”. Archivado como: Niurka pelea Casa Famosos

Niurka pelea Casa Famosos: ¿Se va contra Mayeli? Laura Bozzo, no tardó en expresar su sentir sobre el tema y señalar que se encontraba muy de acuerdo con Mayeli, ya que a Niurka siempre le gustaba llevar la contraria a los demás y crear controversia si alguien no estaba a favor de su opinión. Por tal motivo, señaló que ella no deseaba caer en provocaciones por parte de la cubana. “Lo mismo digo, querida. Lo mismo digo”, dijo Laura Bozzo a Mayeli Alonso tras los comentarios de Niurka Marcos. “Pero no pienso caer en provocaciones”, señala Bozzo mientras ignora lo que dice Niurka quien se encontraba molesta por las observaciones de Alonso. En esos instantes, la tensión era lo que predominaba en la mesa mientras los demás se mantenían “al margen” de lo que sucedía.

¿Contra Laura Bozzo? Pero, al parecer Niurka se encontraba tan enojada que se fue contra todos los que estaban dando una opinión sobre la situación que pasó con Mayeli Alonso. Laura Bozzo, quien en un principio mencionó que no se dejaría llevar por los comentarios de Marcos, le respondió que la ‘vedette’ no los dejaba hablar y no podían ni defenderse. “Pero yo no estoy imponiendo mi criterio”, señaló Niurka a los demás mientras se enfrascaba en una discusión, a lo que Bozzo le respondió: “Una cosa Niurka, ¿nos puedes dejar hablar?”, tal pregunta molestó a la cubana, quien no dudó en decirle: “La única que no ha podido hablar eres tú, porque todo el mundo te interrumpe”. Archivado como: Niurka pelea Casa Famosos

¿Contra Toni Costa? Toni Costa, expareja de Adamari López, señaló que la cubana no estaba dejando hablar a los demás y Niurka no tardó en responderle molesta por las acusaciones. Mientras los demás estaban molestos, la exesposa de Juan Osorio declaró que “no volvería a defenderlo” ya que él estaba molestándola con respecto a que estaba defendiendo a Mayeli Alonso. “Pero yo nunca te he dicho que tienes que pensar como yo, estás muy equivocado”, indicó Niurka Marcos a Toni Costa, quien se encontraba defendiendo a Mayeli Alonso de los ataques de la ‘vedette’. “¿Así eres? ¿Así eres?”, le pregunta Toni a la cubana, quien intenta ignorarlo aunque termina por contestarle un: “Así soy yo”. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ, AQUÍ Y AQUÍ