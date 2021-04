Por medio de su cuenta oficial de Instagram , donde tiene más de un millón y medio de seguidores, la vedette compartió una ardiente fotografía en la que no dejó nada a la imaginación: “Bienvenido abril”, expresó en esta imagen que forma parte de su calendario 2021 .

¡Desatada! A sus poco más de 53 años de edad, la bailarina y actriz cubana Niurka, llamada también por sus fans como “Mamá Niu”, le da la bienvenida al mes de abril enseñando los ‘cocos’ y sus admiradores no esperan mucho tiempo para llenarla de halagos.

¿Nuevo novio de Niurka?

Hace apenas unas semanas, se hizo oficial el noviazgo entre Niurka y el cantante Marko Peña luego de que se conocieran en la grabación de un video musical en Mazatlán, Sinaloa. Horas después de que enseñara los ‘cocos’, la bailarina y actriz cubana subió una foto que dio mucho de qué hablar.

“Un beso de amor para toda mi gente linda, buenos días, feliz viernes”, escribió en esta imagen donde recibe un beso de ¿su nuevo novio? Una seguidora no se aguantó y le preguntó si ya no anda con Marko, a lo que la vedette respondió: “Lo que se ve no se juzga”.