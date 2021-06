“Cuando reunificamos a las primeras siete familias el mes pasado, dije que eso era sólo el comienzo”, añadió Mayorkas. “En las próximas semanas, reunificaremos otras 29 familias. En colaboración estrecha con organizaciones no gubernamentales, grupos legales y otras agencias, el Grupo de Trabajo continuará esta labor”. El comunicado indicó que continuarán las reunificaciones y ya casi 50 trámites se han iniciado con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), el cual ya ha revisado y aprobado 37 casos para el otorgamiento de una visa temporal por razones humanitarias.

Esta situación, con más de 178.000 inmigrantes llegando a la frontera con México en abril pasado, ha puesto en aprietos al Gobierno Biden, que se ha visto desbordado para atender a miles de menores no acompañados de alguno de sus padres o tutor legal y familias con niños pequeños, en una política migratoria que intenta distanciarse de la de Trump. EFE News

En los últimos 30 días, indicó el comunicado, 7 menores de edad se reunieron con sus padres o madres, llevando el total de niños que se han reencontrado con sus familias a 1.786. Hay otros 2.127 niños acerca de los cuales el Grupo de Trabajo “no tiene un registro corroborado de reunificación”, añadió el comunicado. Estas cifras se conocen cuando la vicepresidenta, Kamala Harris, se encuentra de gira por Guatemala y México, a donde viajó para analizar la emigración a Estados Unidos, donde desde hace un año no dejan de aumentar la llegada de migrantes indocumentados y solicitantes de asilo, especialmente desde la llegada de Biden al poder.

Nueva York, 27 may (EFE News).- Las deportaciones bajo la nueva Administración del presidente Joe Biden se han reducido en un 10 % pero la tendencia a la baja en las remociones mensuales hechas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ya había comenzado como resultado de políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump (2017-2021), de acuerdo con datos del Instituto Cato divulgados este jueves.

Destaca que en el año fiscal 2020 (de octubre 2019 a septiembre 2020), 66 % de todas las remociones fueron inmigrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza y entregados al ICE para ese proceso. Las restantes fueron arrestos hechos por ICE. Sin embargo, recordó que raíz de la crisis de salud por la covid-19 la Administración Trump puso en marcha en marzo de 2020 la regla del Título 42, que permite la expulsión rápida a México de migrantes, aunque no sean mexicanos, que llegan a la frontera en busca de refugio.

“La lucha continúa” hasta lograr el cierre de centros del ICE, dice activista

Nueva York, 25 may (EFE News).- El anuncio del cierre la pasada semana de dos centros de detención migratoria es motivo de celebración para los defensores de la comunidad inmigrante tras años de luchas, pero “todavía queda mucho trabajo por hacer”, afirmó un activista. “Todas las organizaciones estamos muy contentas pero en la medida en que persistan prisiones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no estaremos satisfechos. La lucha continúa”, dijo a Efe Rafael Pizarro, de la organización Bristol County for Correctional Justice en Massachusetts.

El centro de detención en el condado de Bristol fue precisamente uno de los que no recibirá más inmigrantes que enfrenten la deportación. “No hay base legal para que el alguacil vaya detrás de los indocumentados”, afirmó satisfecho Pizarro, si bien agregó que “no hay garantías de que pueda ser reabierta si hay cambio en el Gobierno en las próximas elecciones”.