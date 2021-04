Tan solo en febrero más de 9 mil 450 menores no acompañados fueron asegurados al cruzar la frontera. El más reciente informe indica que agentes fronterizos de Estados Unidos han arrestado en la frontera a 170 mil migrantes tan solo en marzo, cifra que supera por mucho las de los últimos 15 años en los diferentes cruces que existen, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de The Wall Street Journal.

Sobre los papás de las niñas se dijo que viven en Estados Unidos y que serían asignadas a la División de Menores No Acompañadas/Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos para iniciar el proceso de reagrupación familiar.

Con lágrimas en los ojos y un rostro desconcertante, el niño dice que no sabe a dónde ir y que tiene miedo de ser secuestrado, por lo que el hombre lo lleva a un lugar para que reciba atención por parte de las autoridades migratorias.

Pero en el caso del niño "botado", las críticas de la sociedad no se hicieron esperar y en la página de Instagram del programa Despierta América criticaron a los padres: "A los padres y familiares deberían de ponerles cargos de poner la vida de un menor en peligro cárcel y multas".

Una auditoría confirmó que los centros de atención están hacinados y además no hay condiciones de seguridad para los menores de edad, lo que hace evidente el descuido y los reclamos de las asociaciones de derechos humanos.

NIÑOS ABANDONADOS FRONTERA: HAY DENUNCIAS

El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró este miércoles que ha recibido reportes de la Comisión de Salud y Servicios Humanos y del Departamento de Servicios Familiares y de Protección del estado sobre presuntos abusos sexuales y abandono infantil en una instalación migratoria en San Antonio.

En una conferencia de prensa cerca del estadio Freeman Coliseum, donde cientos de niños y adolescentes solicitantes de asilo están siendo acogidos temporalmente, Abbott afirmó que esas agencias también reportaron que no hay suficiente personal en el estadio para supervisar a los menores, algunos de los cuales no comen durante todo el día, y que los enfermos de covid-19 no están siendo separados de los sanos.