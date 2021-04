“Todos los niños parecen tener menos de 5 años”, detalló el LAPD, que subrayó que la causa de la muerte aún no se había determinado, ni tampoco el motivo. No obstante, varios medios locales como ABC-7, citando al LAPD, reportó que los menores aparentemente fueron apuñalados.

Atrapan a la madre de los niños apuñalados en Los Ángeles

De acuerdo con el diario Los Angeles Times, la madre de los tres niños apuñalados en Los Ángeles el sábado por la mañana fue arrestada horas más tarde después de huir del lugar, según el reporte de la policía, que la tenía como principal persona de interés en el caso.

Liliana Carrillo, de 30 años, fue arrestada en el condado de Tulare, a unas 200 millas (322 kilómetros) al norte de Los Ángeles, luego de una intensa persecución que se desató tras identificar la camioneta pick up que supuestamente robó la mujer en Bakersfield, según las autoridade. Según reportó la agencia The Associated Press, no se supo de inmediato si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.