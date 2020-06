Después de que Chiquis Rivera reapareciera en las redes sociales, recibe inesperado mensaje

Niño Prodigio le recuerda a la cantante que él ya le había advertido sobre sus problemas maritales

“Lo bueno viene para ti”, expresó el vidente

Luego de que la cantante Chiquis Rivera compartiera un video en el que contó los motivos que la llevaron a alejarse un tiempo de las redes sociales, y así hacer su reaparición en medio de una crisis matrimonial con su esposo Lorenzo Méndez, el vidente Niño Prodigio le recordó que él ya le había advertido sobre sus problemas maritales.

En la cuenta oficial de Instagram de Despierta América, está disponible el video en el que Chiquis Rivera contó los motivos por los que estuvo ausente de las redes sociales, y en si, fue porque necesitaba enfocarse en ella misma.

Pero, sin duda, lo que más llamó la atención de muchos usuarios, fue el mensaje que le dedicó el vidente Niño Prodigio a Chiquis Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera: “Te lo dije y no me hiciste caso!!! Lo bueno viene para ti”, lo que provocó varias reacciones de los usuarios.

“Y no quiso entender”, “¿Y qué cosa fue?”, “Si, ¿qué dijo?”, Órale, ¿por qué será que yo no creo nada? Me imagino que si sabes bien el futuro, sabes la porquería de hija que es esa… solo meterse con el esposo”, “¿Tú quién eres, te crees Dios? No sabes ni mad…”, “¿Y a mí cómo me ves? Ando valiendo ver…”.

Más usuarios de esta cuenta siguieron comentando después de ver el mensaje del vidente Niño Prodigio, quien ya le había advertido a la cantante Chiquis Rivera sobre sus problemas maritales:

“De niño ya no tienes nada, que horror que crean en estas tontadas, solo Dios sabe tu vida y futuro, punto”, “Jesús dice que busques de él y dejes ese estilo de vida. Jesús te ama. Arrepiéntete”, “Que bueno ni que nada. Esa señora se metió con su padrastro, se la pasaba restregándole a la primera esposa que se casaría con ese tipo y ahí su karma”.

Cabe recordar que a finales de 2018, el vidente Niño Prodigio dijo en el programa El Gordo y La Flaca que Lorenzo Méndez no es el hombre para Chiquis Rivera: “Pueden casarse, pueden tener hijos, pero se van a dejar en un futuro… porque no veo que esa es la pareja como final”.

También, en esa ocasión, Niño Prodigio aseguró que si Chiquis Rivera lo visitaba para una consulta espiritual, le diría que no se casara con Lorenzo Méndez porque en un futuro se separarían.

Para 2019, el vidente veía un año para la cantante con un “hogar feliz, la familia, que es lo que ella quiere, puede ser que lo logre, que lo consiga, pero yo lo estoy mirando hacia el futuro y visualizando”.

“Me encanta esta pareja porque los veo bien, pero en realidad él (Lorenzo Méndez) no va a ser el hombre para ella, pueden casarse, pueden tener hijos, pero se van a dejar en un futuro”, aseguró Niño Prodigio.

Archivado como: Niño Prodigio Chiquis Rivera