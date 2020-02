Un niño floridano de 9 años que está acusado formalmente de haber intentado matar a su hermana de 5 compareció ante un juez en Florida que aceptó dar más tiempo a la defensa, pues aun falta por determinar a partir de una evaluación psiquiátrica si es competente para un juicio.

Un juez del condado Marion (centro de Florida) ordenó que el niño, que entró al tribunal con la cara tapada y cuya identidad no ha sido revelada, comparezca de nuevo el 12 de febrero, según informó el canal televisivo WESH.

El abogado defensor dijo que el lunes se realizó la evaluación que pidió el juez y ahora se necesita analizarla para establecer si está en condiciones de ir a juicio, señaló WKMG, otro canal de Orlando.

9-year-old Ocala boy charged with stabbing 5-year-old sister multiple times. Read our story: https://t.co/ICzkbOf7EH #Ocala #OcalaNews

Según las leyes estadounidenses, un menor puede ser juzgado por tribunales de mayores cuando los delitos de los que se le acusa son de gravedad, como lo es el de intento de asesinato.

Hoy mismo se conoció que un jurado halló culpable a un niño de 14 años, de Winter Garden (Florida), que es juzgado como un adulto, por un cargo de asesinato en primer grado, a raíz de la muerte a tiros de un hombre de 25 años cuando él tenía 13 años.

Eso significa que puede ser sentenciado a cadena perpetua.

El niño que hoy compareció ante un juez del condado Marion está detenido desde el lunes 27 de enero, cuando la policía se personó en la casa donde vive con su familia en Ocala (centro de Florida) avisada de que alguien había sido herido con arma blanca.

A judge has ruled a 9-year-old boy accused of stabbing his 5-year-old sister to death will undergo a psychiatric evaluation. https://t.co/nO8FGTLJBy

— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) January 28, 2020