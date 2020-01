Un niño de nueve años fue detenido en Ocala, en el centro de Florida, después de que presuntamente apuñalara varias veces en la espalda a su hermana de cinco años, quien se encuentra hospitalizada, informaron este martes medios locales.

El niño fue acusado de intento de homicidio, según el canal local WFTV y el medio digital Ocala-News.com.

La Policía recibió una llamada para que acudiese a un domicilio y allí se encontró a la niña herida. Su hermano estaba oculto en un cobertizo que se utiliza para guardar equipos de mantenimiento del edificio de apartamentos donde ocurrieron los hechos.

La niña, que estaba consciente y podía hablar, fue trasladada por aire a un hospital cercano y no se ha facilitado por ahora información sobre su estado de salud.

A judge has ruled a 9-year-old boy accused of stabbing his 5-year-old sister to death will undergo a psychiatric evaluation. https://t.co/nO8FGTLJBy

