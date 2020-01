Investigan cómo un niño hispano fue abandonado en Walmart de Georgia

Las autoridades policiales investigan cómo a un menor, aparentemente de origen hispano, fue encontrado solo en un supermercado Walmart de la ciudad de Gainesville, al noreste del área metropolitana de Atlanta, en Georgia.

El menor, cuyo nombre podría ser Brandon y el de su padre Alejandro, habría sido dejado en el establecimiento ubicado en el 400 de la Shallowford Rd., en Gainesville, el domingo en la mañana, por un hombre que conducía una camioneta marca Ford.

Una llamada de emergencia alertó a las autoridades sobre el posible abandono de un menor en un Walmart, por lo cual oficiales de la Policía llegaron de inmediato al lugar, donde estaba el menor de unos tres años.

En su pesquisa, las autoridades obtuvieron una fotografía del hombre que posiblemente dejó al menor en la tienda, la cual dieron a los medios para que con su divulgación se ayudara a identificar al individuo y su conexión con el niño.

Police are asking anyone with information to call Hall County Dispatch at 770-534-5251. https://t.co/VIYl91LZJM

En horas de la noche, una persona se comunicó con las autoridades y brindó información que dio con la identidad de los padres del menor, quien aún permanece en custodia del Departamento de Servicios para Familias y Niños.

“Los cargos son posibles”, dijo el sargento Kevin Holbrook, portavoz del Departamento de Policía de Gainesville, citado por The Times. Las autoridades habían solicitado ayuda de la comunidad para identificar al niño hispano y de una vez reunirlo con su familia.

DO YOU RECOGNIZE HIM? The child may have been dropped off at the store by a Hispanic male driving a while Ford cargo van. https://t.co/H7rRUxLeLj

— First Coast News (@FCN2go) January 27, 2020