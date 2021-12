Aseguró que ella no tiene nada qué temer, pues siempre se ha direccionado con rectitud en su trabajo, asimismo, aseguró que en ningún momento se le ha requerido documentación por parte de las autoridades. “Si en algún momento lo hace, tengo todo respaldado que es transparente. No tengo nada que esconder. Desconozco el motivo de dicha publicación o por qué estén haciendo algo así” , añadió, reportó Milenio.

Para nadie es un secreto que Ninel Conde está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, debido a los problemas legales que enfrenta su esposo Larry Ramos. Sin embargo, esta no es la primera vez que la polémica persigue a la actriz y cantante, que mantiene la “pelea” con su ex Giovanni Medina desde hace varios años por la custodia de su hijo Emmanuel Medina.

El padre del hijo de Ninel Conde expuso, durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, que, si antes apelaba a la posibilidad de que Emmanuel y ella se reunieran, era por las condiciones. “Yo siempre señalé que yo estaba deseoso de eso, pero en la condiciones adecuadas, antes no las había, hoy las hay y la verdad es que he decidido no apelar esta decisión que toma la autoridad, porque considero que es correcta”, declaró.

Después de que Ninel Conde se separó de Larry Ramos ella asegura ya no querer otro nuevo amor en su vida

La cantante confirmó que se deslindó totalmente de su ex Larry Ramos, y en entrevista ante los medios les pidió que ya no se toque ese tema, que para ella es asunto cerrado. Ninel afirmó que ya no piensa en el amor, y no quiere saber de un nueva relación romántica ahorita mismo, también volvió a mencionar que sigue tratando de llegar a un acuerdo con su expareja, Giovanni Medina, para ver a su hijo Emmanuel, a quien lleva más de un año sin ver. People en Español.

Cabe recordar que Larry Ramos sigue prófugo de la justicia, con varias acusaciones de fraude contra más de 200 personas. El FBI sigue buscando al empresario colombiano. “Larry Ramos Mendoza está fugitivo, es buscado por su presunto papel en un plan de fraude de inversiones. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero deberá contactarse con el FBI”, dice un comunicado visto en el programa ‘Ventaneando’.