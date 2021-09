Fue hace apenas unos días que Ninel Conde, de acuerdo con la investigación de Chisme No Like, hizo una transferencia bancaria en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida , por lo que se deduce también que acudió al departamento de su pareja por algunas de sus pertenencias.

Los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de Chisme No Like, presentaron diversas pruebas a través de un video que está disponible en el canal oficial de YouTube del programa y que hasta el momento tiene más de 190 mil vistas.

Un ‘dulce renacer’

“El Bombón asesino” reconoció que a pesar de que se ha equivocado muchas veces, sólo Dios podría juzgarla, y a pesar de ello es él quien en estos momentos tan difíciles le permite volver a los escenarios, donde asegura, derramará muchas lágrimas en esta gira llamada “Dulce renacer”.

“Dios me permite volver a los escenarios en estos momentos que si bien estoy rota por dentro y por fuera… me permite sanar y sacar toooooodo en estos shows que serán inolvidables. No quiero imaginar lo que serán estos shows. ¡Si lloro me pasa un tequila! ¡Los espero y los amo!”, expresó Ninel Conde.