Niña hispana muere de calor: “Espero que reciba lo que le espera en la cárcel”

Los internautas se mostraron consternados por la situación: “¡Ojalá fuera su mamá, ella estaría viva ahora, no muerta! No me importa si ella no tenía una familia o un amigo en quien confiar para que se quedara con ella. ¡Debería haberse quedado en casa con ella y perderse un poco de cultivo de marihuana!”, “no me importa lo que estuviera haciendo, descuidar a su hijo es una ofensa imperdonable”.

“Me cuesta culpar a los padres que olvidan que tienen un hijo en el coche. Pero parece haber dejado a su hijo a sabiendas. No. Eso está mal”, “asqueroso, algunas personas no deberían poder tener hijos”, “lo siento, el angelito tuvo que sufrir en el calor de esa manera”, “espero que reciba lo que le espera en la cárcel junto con los miembros de la familia”, fueron algunos comentarios.