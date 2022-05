El intercambio de palabras comenzó solamente media horas (11:01 am), antes de que Salvador Ramos abriera fuego contra la primaria Robb. De acuerdo a los diversos informes, en las capturas de pantalla se puede leer como Ramos le decía a la alemana de 15 años que ‘la amaba’. Minutos después, a las 11:06 a. m., Ramos supuestamente escribió: ‘Acabo de dispararle a mi abuela en la cabeza’. Archivado como: Niña de 15 años confesión pistolero de Texas

El tirador de Texas mantenía pláticas con la chica de 15 años

Tan solo unos segundos después del último mensaje, en donde le dijo que le acababa de disparar a su abuela, le escribió: “Voy a atacar una escuela (ahora mismo)”. Medios de media hora transcurrió para que Ramos acudiera a la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, y abriera fuego contra quien se le cruzara en su camino.

Salvador Ramos fue disparándole fatalmente a 19 niños y 2 adultos, y dejando a decenas más heridos. Según informó el Daily Mail, esos mensajes fueron los últimos que le envió a Cece, la niña con quien llevaba unas cuantas semanas conversando. Ambos, mantenían pláticas por medio de FaceTime e Instagram. Ahora, la niña informó que lamentaba no haber actuado al momento, ya que piensa que pudo haber evitado una catástrofe. “Tal vez podría haber cambiado el resultado”, dijo Cece a The New York Times el miércoles. Archivado como: Niña de 15 años confesión pistolero de Texas