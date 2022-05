Tiroteo en escuela de Texas dejó a familias con el corazón destrozado.

“Personas preciosas” murieron en brutal ataque, afirma el superintendente de la escuela.

Familiares recuerdan con amor a sus pequeños que fueron asesinados.

Tiroteo escolar en Texas. El terrible acto que tuvo lugar el pasado 24 de mayo dejó a muchas familias con el corazón destrozado, tras largas horas de búsqueda, los padres de familia recibieron la peor de las noticias. Quienes tenían la esperanza de que sus pequeños se encontraran a salvo les llegó un golpe por la espalda tras confirmar su muerte.

Ahora, muchos de los padres de familia se han pronunciado ante los medios de comunicación recordando lo increíbles que eran sus pequeños y lamentando que en un acto llevado a cabo por un joven de 18 años hayan perdido la vida más de 10 niños que estaban tomando sus clases.

Familiares recuerdan a los pequeños asesinados en tiroteo escolar de Texas

De acuerdo con la información que la agencia de The Associated Press, el superintendente del distrito escolar mencionó que “personas preciosas” murieron en el tiroteo que provocó un joven de 18 años identificado como Salvador Ramos, mismo acto se suscitó el pasado martes en la Escuela Primaria Robb de Uvalde.

Una estudiante era una ávida corredora, tan rápida que arrasaba en las carreras. Otro estaba aprendiendo jugadas de fútbol americano con su abuelo. Una niña sentía que algo malo iba a pasar y no quería ir a la escuela, según a lo que difundió la agencia de noticias de The Associated Press