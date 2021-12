Pina, también detalló a la prensa que la razón por la que su esposa Natti Natasha no lo había acompañado a su cita judicial esta mañana, fue porque se encontraba destrozada por la muerte de José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie. Archivado como: Natti Flow La Movie

Natti Natasha iba a viajar con su familia en el mismo avión en que murió Flow La Movie

“Hoy no es un buen día… me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, dijo Pina a la prensa en San Juan, Puerto Rico, según el portal de People en Español.

Un día anterior, el productor Raphy Pina le había dicho a los medios que muy probablemente su esposa Natti lo acompañaría durante su cuarto día de juicio como consecuencia de los recientes cargos que enfrenta por posesión ilegal de armas de fuego. Archivado como: Natti Flow La Movie