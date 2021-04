El exmanager de Juan Gabriel asegura que una cantante ya tuvo contacto con el Divo de Juárez

Joaquín Muñoz en una entrevista dice que Natalia Baeza ya comprobó que esta vivo

El video fue compartido a través de un canal de YouTube Nuevamente empiezan a circular los rumores sobre que Juan Gabriel sigue con vida, y otra vez a manos de su ex manager, Joaquín Muñoz, quien a través de una entrevista afirma que la cantante Natalia Baeza, ya comprobó que el Divo de Juárez está vivo. El ex manager del artista musical, fue cuestionado por el periodista mexicano Marco Antonio Silva, en donde tocaron el tema de la cantante Natalia Baeza, quien Muñoz asegura que ella ya vio que Juan Gabriel sigue con vida, ya que surgió el rumor de que le había pedido tener un hijo. Aseguran que la cantante ya vio a Juan Gabriel Una pregunta que incómodo a Muñoz fue ¿Si el cantante le había pedido a Natalia tener un hijo?, a lo que respondió que no era verdad. “Ya la contacté y Natalia le escribe a él y él le contesta y ahora sí ella cree que está vivo”, fueron las palabras del ex manager. “No es cierto Natalia Baeza nunca ha dicho que a ella le pidió matrimonio, yo tengo contacto con ella, era a la que menos le pediría matrimonio, hubiera sido lo peor que hubiera hecho Alberto, el haberle pedido a Natalia que tuvieran un hijo”, dijo en la entrevista Joaquín Muñoz. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Natalia ya cree que Juan Gabriel vive La cantante mexicana Natalia Baeza quien trabajo en los 80’s junto al Divo, habría contactado a Juan Gabriel confirmando que los rumores son verdaderos y está vivo, así lo dice Joaquín Muñoz, quien se hace llamar la mano derecha de Alberto Aguilera. En la entrevista el ex manager dijo que el reencuentro de ambos cantantes fue en el mes de diciembre pasado, y cuenta los detalles de cómo se comunicaron. Además, habla acerca de la petición del artista musical sobre tener un hijo con Isabel Pantoja, según portal Tv y Novelas.

Natalia Baeza Juan Gabriel: ¿Le propuso un hijo a Isabel Pantoja? Sobre la propuesta del Divo a Isabel, Muñoz dijo lo siguiente: “Sí, porque en un reality ella dijo que Juan Gabriel le había propuesto matrimonio. Yo me tuve que comunicar con él para preguntarle acerca de eso, porque me hablaron de España para preguntarme, y me dijo. Supuestamente al saber que estaban diciendo eso, Alberto Aguilera le mando decir que: “¡Desmiéntela, no es cierto que yo le propuse matrimonio! Yo le propuse que tuviera un hijo por inseminación artificial y ella no quiso, porque dijo que quería mucho a su pareja”, por eso no quiso”, expreso Joaquín Muñoz. Archivado como: Natalia Baeza Juan Gabriel ex manager Joaquín Muñoz

Natalia Baeza Juan Gabriel: Juan Gabriel desesperado por un hijo Se le cuestionó al ex manager sobre si era cierto que la misma propuesta se la hizo a la India y a Natalia, inmediatamente respondió: “No, ya también desmentí a La India, porque ella dijo que Juan Gabriel le había propuesto matrimonio, y Alberto me dijo que desmintiera eso, porque él quería mucho a La India, eran grandes amigos”. “Incluso se quedaba a dormir en su cama cuando estaban grabando ya muy noche, pero nunca le propuso matrimonio, para nada. Natalia Baeza iba a Cancún cuando Alberto le decía que fuera, y ella pensaba que Juan Gabriel estaba muerto, hasta ahora que ya la contacté con él. Le acaba de mandar a Alberto un perfume y una camiseta del color que le pidió”, agregó.

Natalia Baeza Juan Gabriel: Joaquín Muñoz los contacta También Muñoz afirmó que a través de él mantienen la comunicación los dos contantes: “Sí, a través mío porque yo fui quien los contactó. Natalia me mandó un mensaje, yo le comenté a Alberto y me dijo: “Contéstaselo”, eso quiere decir que haga amistad con ella de vuelta”. Incluso mencionó: “Le platiqué lo que pasaba, que Juan Gabriel vive en el estado de Morelos, y que yo soy quien lo sostengo y que nada más tenemos acceso a él tres personas; yo le sugerí a Alberto que se fuera Natalia con él para cuidarlo y que no esté solo, pero no quiso, me dijo que no porque no podía darle ese trato de ayudante. Natalia ya sabe que está vivo porque ya está contactada con él”. Archivado como: Natalia Baeza Juan Gabriel ex manager Joaquín Muñoz

Natalia Baeza Juan Gabriel: Afirma que aun no se han visto en persona A el ex manager Joaquín Muñoz se le cuestionó sobre si Natalia y Juan Gabriel ya se vieron en persona: “No, todavía no. Yo le dije a Natalia que cuando pase la pandemia la voy a llevar con él; vamos a ver si este año es el definitivo para que él aparezca públicamente; no doy fecha ni digo cuándo ni nada porque estamos esperando que el presidente lo saque”. Y sobre lo que si estaba dispuesta a mudarse con él esto fue lo que contestó: “Sí, ella quería estar ahí con él para ayudarlo y atenderlo, pero Alberto no quiso, y el que manda es él, y él sabe por qué, porque yo a Natalia la conozco muy poco. Cuando Natalia estaba dudosa”. Archivado como: Natalia Baeza Juan Gabriel ex manager Joaquín Muñoz

Natalia Baeza Juan Gabriel: Siguen corriendo los rumores Anteriormente los rumores han resurgido, por parte de su ex manager Joaquín Muñoz, quien en una entrevista que le realizaron afirmó que El Divo de Juárez no ha muerto, además de que no se quiere aplicar la vacuna contra el coronavirus. En una entrevista que se realizó para el programa ‘De Primera Mano’, el hombre ex manager del cantante aseguró que el compositor rechaza la vacuna contra el coronavirus, porque puede traerle consecuencias, por esa misma razón no se la quiere aplicar. Archivado como: Natalia Baeza Juan Gabriel ex manager Joaquín Muñoz

Juan Gabriel no quiere aplicarse la vacuna contra coronavirus Joaquín Muñoz explicó para el programa de opinión en espectáculos, que el Divo de Juárez se niega a recibir la dosis para el virus que ha paralizado al mundo: “No se quiere vacunar. Dice él que, porque puede traerle consecuencias la vacuna”, dijo el ex manager de Juan Gabriel. Según Muñoz, el artista musical le pidió que fuera él quién diera este mensaje al público sobre la aplicación de la dosis, para que no se preocuparan por él, ya que supuestamente se encuentra muy bien de su salud, pese a lo que esta sucediendo en el mundo, así lo dijo Joaquín. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Juan Gabriel se asusto con el sismo en México Por otra parte, también afirmó que el cantante se había asustado mucho por el sismo que recientemente ocurrió en México, con epicentro en el estado de Guerrero con una magnitud de 5.9, Muñoz aseguró que en ese instante intercambiaron mensajes mientras esto estaba ocurriendo. “Se asustó mucho. Me manda un mensaje diciendo ‘¡Está temblando!’, entonces yo le digo ‘Salte de ahí, vete a los árboles’”, contó en el enlace que hizo para el programa de Gustavo Adolfo Infante, mientras que los conductores le seguían la corriente, incluso algunos se estaban burlando. Archivado como: Natalia Baeza Juan Gabriel ex manager Joaquín Muñoz