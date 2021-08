¿No la invitó? Parece que Barack Obama dejó fuera de su festejo de cumpleaños a la congresista Nancy Pelosi

“No fui. Tenía otras fiestas a las que ir.”, declaró Pelosi al salir de la Iglesia

Entre 300 y 400 personas asistieron a la fiesta

Tal parece que Obama olvidó invitar a una de las mujeres más importantes en el congreso a su fiesta número 60 de cumpleaños. Pues, Nancy Pelosi fue vista saliendo esta mañana de la Iglesia y una valiente persona se atrevió a preguntarle sobre su asistencia a la famosa fiesta del expresidente. ¿Será que se olvidó de Pelosi entre sus más de 300 invitados? ¿O no la quería cerca para festejar y bailar?

Las dudas en vez de ser disipadas al momento de escuchar la contestación de Pelosi, aumentaron dado la información que proporcionó la congresista ante su inasistencia al evento más mencionado del año, ya que, aunque el país esté atravesando una alta cifra de contagios, el expresidente decidió ‘tirar la casa por la ventana’ y celebrar su cumpleaños. Por ello, sorprendió no ver a Nancy en dicha fiesta, ya que ella es parte fundamental dentro del congreso.

Nancy Pelosi fiesta Obama: Tenía otros compromisos

De acuerdo con el Daily Mail, Nancy Pelosi asistió a la iglesia el domingo por la mañana en Martha’s Vineyard, y les dijo a los que estaban afuera que no asistió a las celebraciones del 60 aniversario de Barack Obama la noche anterior porque tenía otros compromisos. Lo que causó una ola de rumores, que en redes sociales se han esparcido como pólvora.

¿Se llevan bien? ¿Hubo algún conflicto? ¿Obama no la quería cerca? Eso y más expresaron los usuarios a través de redes, mencionando que era extraño no haber visto a la congresista en aquella fiesta que llenó las portadas de los medios de espectáculo, por la cantidad de personas que asistieron a dicha reunión, donde Obama disfrutó a más no poder. Archivado como: Nancy Pelosi fiesta Obama