“De todos tus logros, sé que ser un padre amoroso y presente para nuestras niñas los supera a todos. Gracias por nunca permitir que el peso del mundo se interponga en el camino de ser un maravilloso esposo y padre. Feliz 60 cumpleaños”, fue lo que escribió en su perfil de red social la ex primera dama.

Fue a través de su cuenta de Instagram , donde la ex primera dama compartió un par de publicaciones donde felicita a su esposo el expresidente de los Estados Unidos por su cumpleaños número 60. Michelle subió una fotografía donde aparece junto a sus hijas y es donde manda felicitar a Barack.

Pero no fue todo, ya que Michelle Obama compartió en su perfil de red social otra imagen de su marido para seguir admirándolo como persona y como un gran hombre de familia y en donde le demuestra todo su amor: “Sigo volviendo la cabeza después de todos estos años. ¡Te amo, Barack!”, escribió.

Jen Psaki, la actual portavoz de la Casa Blanca, también ha aprovechado sus redes sociales para felicitar al expresidente: “Supongo que si mi exjefe cumple 60 años significa que tengo que aceptar que tengo más de 28 años en este momento (la edad que tenía cuando comencé a trabajar para él). Feliz cumpleaños, Barack Obama. Gracias por todo lo que has hecho para mejorar este país”.

“Feliz cumpleaños al presidente más amable que ha tenido Estados Unidos”, “¡Feliz cumpleaños a una leyenda en nuestro tiempo!”, “Feliz cumpleaños a nuestro distinguido y cariñoso ex presidente”, “Simplemente lo mejor”, “Feliz cumpleaños número 60, señor presidente”, fueron algunos comentarios.

Las fans de los Obamas no dudaron en enviar sus felicitaciones para el que aseguran ha sido el mejor presidente de la historia: “¡¡¡Feliz cumpleaños, expresidente Barack Obama !!! ¡¡¡Uno de mis mayores ídolos y héroes !!! ¡¡¡Extraño mucho a tu esposo, a ti y a tus hijas en la Casa Blanca !!!”, dijo un seguidor.

Michelle Obama mensaje cumpleaños Barack Obama: Fiesta se suspende tras aumento de variante delta

La fiesta por el 44º presidente de la nación continuará, pero solo para familiares y amigos cercanos. Los informes publicados habían dicho que se esperaba a cientos de celebridades, políticos y otros en la enorme casa del expresidente Obama, informó The Associated Press. A pesar de que la fiesta sería al aire libre, y que los invitados debían someterse a un test de covid-19 antes de asistir, el ex mandatario prefirió cancelar la gran celebración ante la preocupación por el aumento desmesurado de casos de la variante delta.

“Este evento al aire libre fue planeado hace meses de acuerdo con todas las pautas de salud pública y con las salvaguardas COVID en su lugar”, dijo la portavoz de Obama, Hannah Hankins, en un comunicado. “Debido a la nueva propagación de la variante delta durante la semana pasada, el presidente y la señora Obama han decidido reducir significativamente el evento para incluir solo a familiares y amigos cercanos”, de acuerdo con el comunicado.