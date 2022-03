Lo que no esperaba Myrka era que recibiría algunos comentarios negativos por lo que comento en ese segmento del programa, algunos de ellos atacando a su hija Alexa, por lo que la cubana salió a defensa de su hija de los comentarios despectivos que estaba recibiendo.

En una sección del programa La mesa caliente, Myrka Dellanos comentó lo que ella piensa del termino “mujeres trofeo”: “Mira yo detesto esta denominación de que le llaman a las mujeres “trofeo”, porque yo creo que tu puedes ser una mujer bonita, una mujer preparada, ama de casa, una mujer trabajadora, puedes lucir bien y no te tienen que denominar trofeo”, expresó.

Myrka Dellanos defiende a las mujeres trofeo

Por su parte, Verónica Bastos, dijo que había podido convivir con las denominadas mujeres trofeo y opinó: “Las pobres me dan muchísima pena, porque no hablan en toda la noche con alguien (en los eventos donde acompañan a sus esposos) están aburridísimas en la mesa, no les interesa el tema del que están hablando los señores, ni les interesa estar ahí, solo les interesa esto”, hizo una señal para dar entender que refería al dinero.

A pesar de lo que Myrka había dicho con anterioridad, defendió el termino porque para ella tiene otro significado: Yo creo que todas las mujeres somos trofeos… El (un esposo) puede considerarte como un trofeo de cariño, de decir “yo creo en ti, yo quiero verte volar, yo sé que eres inteligente”.