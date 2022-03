La conductora Myrka Dellanos se sinceró y advierte que no se encuentra bien de salud

Emocionada anuncia regreso a la pantalla chica

Adamari López ‘calló’ a Myrka tras haberle hecho una pregunta incómoda Myrka Dellanos está enferma: Para la presentadora de televisión Myrka Dellanos, fue una gran noticia el haber regresado a ‘La Mesa Calienta’ programa perteneciente a Telemundo. Así lo hizo saber ella a través del entusiasmo que plasmó en sus redes sociales, pero este viernes nos reveló que no todo es color de rosa… A sus seguidores, Myrka les pidió que rezaran por ella, ya que no se encuentra muy bien de salud, y reveló algunos detalles de los padecimientos por los que está pasando actualmente. Esta noticia alteró a algunos de sus seguidores, pues anteriormente ya ha tenido algunos problemas de salud. Pide que oren por ella La conductora advirtió mediante las historias de Instagram, que recientemente ha sentido extraños cambios en su cuerpo, pues que ha empezado a notar un brote de algún tipo de alergia, el cual no entiende a que se deba, pero expresó que ya estaba en tratamiento, y así lo dijo: “Quería dejarles saber que por favor oren por mí, hace dos semanas, desde que empecé a hacer lo del programa me ha dado una alergia terrible. Es solo en la cara, las mejillas me aparecen super inflamadas, toda la nariz, y toda esta parte se pone rojo, rojo, rojo. Expresó la conductora.

Myrka Dellanos está enferma: Ya casi entra en un tratamiento De acuerdo con ‘People en Español’, la conductora dijo en su Instagram que ya está tratando lo que tiene, incluso que ya recibió una inyección. Expresó Myrka que tiene miedo de que la cosa empeore. Y es que acaba de regresar a la pantalla chica, y no quiere que una enfermedad se interponga en sus planes. Ayer fui al alergista y me tienen que poner un tratamiento de cortisona. Me dieron una inyección ayer. Yo no quería cortisona, pero me dijeron que tengo un cuadro alérgico muy malo. No se sabe a qué todavía”, expresó la guapísima conductora cubana.

Es una situación que le está generando estrés Finalmente a través de su comunicado, Dellanos dijo que era una situación que estaba afrontando la cual le estaba generando estrés, dijo que espera que pronto ya se le quite y que oren mucho por ella. A través de los comentarios los fans le mostraron muchísimo apoyo. Por favor, si tienes un tiempito, oren por mí, que ya esto se me quite, yo sé que Dios es mi sanador y que saldré de esto pero imagínense lo que es empezar un programa y tener esta alergia en la cara. Me ha sido muy difícil y me está dando estrés”, finalizó su comunicado la periodista.

Myrka Dellanos está enferma: Sufrió de otro padecimiento La conductora de ‘La mesa Caliente’, ya ha tenido algunas dificultades de salud anteriormente, en el 2020, a través de un video en vivo en Instagram, la conductora recordó que un día comenzó a sentirse con mucho dolor abdominal y aunque al principio no quería salir de su casa, su hija insistió en llevarla a la clínica al ver que sus malestares empeoraban. Cuando fue examinada le dijeron que tenía apendicitis y que debía ser operada urgentemente; sin embargo, su preocupación se hizo más grande porque no tenía seguro médico. “Uno sabe que ir al hospital son miles de dólares sólo para que te miren y te saluden”, comenzó comentando Myrka Dellanos.

Anunció felizmente su regreso a la televisión Como ya lo mencionamos anteriormente, la guapísima cubana reveló que estaría de regreso junto a Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe en el proyecto llamado “La Mesa Caliente” , programa en donde se tratan diversos temas del acontecer del día con día, y esto fue lo que expresó: ¡Gracias Dios por esta linda y nueva oportunidad de estar con ustedes! Estoy honrada y emocionada de laborar junto a estas 3 mujeres fabulosas y trabajadoras en este nuevo proyecto. Espero les guste. Comunicó Myrka Dellanos con una fotografía en donde sale acompañada de las periodistas.

Adamari López ‘calló’ en vivo a Myrka Las conductoras no tardaron en poner sobre la mesa el tema de su separación del bailarín español Toni Costa. “Y yo te quería preguntar algo, aunque uno no quiera estar con un hombre, porque me ha sucedido a mí, si ese hombre enseguida empieza con otra persona me da como algo que me molesta, cómo te sentiste tú”, le preguntó Myrka. La mirada de Adamari López cambio y se le vio un poco incomoda ante esta pregunta por lo que decidió contestar de una manera inteligente son revelar nada sobre el tema. “Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto porque nadie sabe, nada más”. Archivado como: Adamari López Myrka Dellanos

Myrka Dellanos está enferma: Algunas quejas surgieron en la primera emisión del programa “Vieron el show de hoy? Tuvimos invitada de lujo, @adamarilopez y además estábamos como un arcoíris! Gracias por acompañarnos y por su cariño!”, Escribió la cubana en su cuenta de Instagram, tuvieron de invitada en el primer programa a Adamari López, pero al parecer a algunas personas no les gustó su participación y expresaron esto en los comentarios: “Me encanta el programa, muchas felicidades, pero un consejo, siento que tienen que hablar una a la vez . Todas quieren hablar al mismo tiempo. Gracias”, “La dramática como siempre viviendo del show, aburren con esa mujer, pronto les presenta el segundo libro despotricando al ex”, “Todas hablan al mismo tiempo y no les entiendo lo que dicen”