MundoHispánico Awards reconoce como Personaje del Año al Dr. Juan por sus grandes aportes a la comunidad hispana y por su ardua labor durante la pandemia del coronavirus a favor de todos los hispanos.

Desde que inició la pandemoa del COVID-19, el Dr. Juan a través de su cuenta de instagram ha compartido informaciones de relevancia para ayudar a que la comunidad hispana se mantenga informada sobre los avances y todo lo relacionado al coronavirus.

“Mis amigos de MundoHispánico quiero darle las gracias infinitas por ese reconocimiento que me dan de Person of the year award. La verdad que les envío un fuerte, fuerte abrazo”, expresó el Dr. Juan.

Asimismo, el Dr. Juan dijo sentirse honrado con este premio y aprovechó para agradecer a MundoHispánico las colaboraciones que han estado realizando a favor de la comunidad hispana de Estados Unidos.

“Muchisímas gracias por las colaboraciones que hemos tenido en favor de mejorar la salud de la comunidad hispana que al final del día es la labor que yo se que ustedes tienen, no solo en salud sino en otras materias”, agregó.

Para el Dr. Juan la labor es mejorar la calidad de vida de todos los hispanos en los Estados Unidos y “si llegamos más lejos de los Estados Unidos, eso también es bienvenido”.

Hace poco, el Dr. Juan lanzó su producto “Santo Remedio para Mujeres” en la corporación multinacional de tiendas Walmart y confesó que se fue a buscar allí por primera vez sus productos.

Con más de 130 mil reproducciones, este video del Personaje del Año en MundoHispánico Awards, Dr. Juan Rivera en el que cuenta que fue a buscar Santo Remedio por primera vez a Walmart, está disponible en su cuenta oficial de Instagram.

Tras ganar el premio de Personaje del Año en MundoHispánico Awards, Dr. Juan invitó a que todos continúen ayudando a la comunidad y brindando la mejor información para cambiarle la vida a los hispanos que residen en Estados Unidos.