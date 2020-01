Página

El mensaje de los ángeles desvelado por Geovana Aispuro, terapeuta energética

Pensamientos negativos nos alejan de los mensajeros de Dios

“Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”

Una actitud siempre positiva, propositiva, da mejores resultados que los pensamientos negativos que siempre nos alejan de los mensajeros de Dios: los Ángeles.

Una nueva ronda de consultas del público de Mundo Hispánico acerca del mensaje que los ángeles tienen reservado para cada cuál, ha sido protagonizada por terapeuta energética Geovana Aispuro, quien, auxiliada por las cartas de los ángeles y otras herramientas espirituales, ha desvelado el mensaje que esos seres de luz tienen para quien desee conocerlo.

El tema de esta nueva sesión, ha precisado la terapeuta, radica en la disposición de cada uno para “dejar esos pensamientos de crítica, pues aquello que pensamos, es lo que atraemos”.

El rencor, el odio los pensamientos negativos, advirtió, “nos alejan de esa vibración tan hermosa que son los mensajeros de Dios”.

A continuación, aparecen algunos los numerosos auspicios planteados a la terapeuta energética durante un Facebook Live de la sesión, precisando el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, lugar de residencia y motivo de la consulta.

Yolanda, Tampa, 10/agosto/61.- Compasión. El arcángel Sealtiel es quien te acompaña, quien te ayuda a que transmutes todo ese dolor que has vivido en tu vida para que a partir de ahora puedas verlo con compasión, que aquello no fue que alguien se ensañó contigo, o te voltearon la espalda. Simplemente, se trata de qué es lo que yo tengo que aprender de esto para mi propia evolución.

-Mariela, Pennsylvania, 28/febrero/30.- El mensaje tiene que ver con las relaciones y el arcángel Haniel, el arcángel del amor, de la pasión. Hay una verdad: no puedo amar algo que no esté en mí. Quizá sea un asunto de comunicación lo que está haciendo la disparidad con tu pareja.

Balbino, Tallahasse14/julio/59.- Pensamiento es el mensaje. A veces el pensar nos aleja del corazón, y el corazón nos conecta con la conciencia, con Dios, y quizá estás metiendo demasiado pensamiento a ese proceso que estás viviendo. El arcángel Metatrón está contigo, o sea que tu camino tiene cosas muy importantes ara mostrar a la humanidad. ¡Felicidades!

Yusimi, cubana radicada en EE.UU., 19/mayo/67.- Movimiento. El arcángel Rafael lo que te pide es tener un balance en tu vida. Quizá haya algunas situaciones de salud que no están bien armonizadas, pro este amoroso arcángel te ayudará a protegerte y a salir con bien de esto.

Suemy, Madison, WN, 10/julio/83.- El mensaje es que el arcángel Raziel, el de la sabiduría, te va a ayudar a este despertar. Estás con esa ansiedad de querer conocer más de Dios, de la energía, de todo, pero lo quieres ver más tangible. Esto es un acto de fe, es un acto de confiar y en la medida en que tú confías en tus ángeles, en tus arcángeles, ellos te van a mostrar más realidades y alejarte de los pensamientos negativos.

Gloria, 29/enero/61. Necesita trabajar, dice ella, y saber de su suerte y futuro.- Si necesitas trabajar, la primera pregunta es ¿qué me gano yo al no hacerlo? Siempre que nosotros estamos en esa perfección que queremos lograr es porque nosotros tenemos una ganancia secundaria; pregúntate: qué me gano yo al no estar empleada, porque seguro de que tiene que ver con la protección, y en esa reflexión, cuando yo entonces, le quito a mi mente ese candado, puedo ver las oportunidades. El arcángel Raguel te acompaña, el de la armonía, y dice que abras tu corazón para que justamente puedas ver que las oportunidades sí están, solamente pon la intención…. Y, sí, no vas a tardar mucho en encontrar tu empleo.