Quizás alguna vez en la vida te hayas encontrado con alguna persona que te hizo algún bien pero después se alejó de ti o simplemente nunca la volviste a ver.

A esto le llamo te encontró un ángel en forma humana, pues recibiste ayuda de los ángeles.

Aquella conciencia de luz se encarnó y se acercó a ti primero para ayudarte en respuesta a una plegaria tuya y segundo por mandato de nuestro Creador.

Cuando llegue a Estados Unidos mi condición económica no era la mejor, habíamos tenido muchos gastos en el traslado de México a USA… necesitaba ayuda de los ángeles.

Un día en la escuela unas amigas me preguntan cómo estamos y les respondí que un poco incómodos por las cosas que me hacían falta. Me recomendaron que fuera a una de esas oficinas de caridad donde te ofrecen ropa y alimentos.

Mi verdadera preocupación era que yo traía una condición de salud con mi presión arterial y lo que buscaba eran servicios médicos. Solo quería saber cómo se encontraba mi corazón ya que mi medicamento se me había acabado.

Una noche antes de ir a esa oficina, estuve rezando y pidiendo que mi Padre me pusiera a personas buenas para que me ayudaran en mi situación. No niego que era la primera vez que iba a pedir ayuda y no me sentía cómoda con el hecho de ir a pedir solamente estirando la mano.

Cuando llego a la oficina, me reciben una señoras mayores que no hablaban español. En ese tiempo yo estaba estudiando inglés por lo que me sentía tímida. Entonces dejé que ellas me ayudaran y me ofrecieran lo que tenían.

Me llenaron de ropa y alimentos para mis hijos y cobijas para la casa. Cuando iba saliendo de la oficina con las bolsas de las cosas que me habían dado, me subí al coche y me quedé pensando: “Ahora cómo le voy a hacer si aquí no encontré lo que necesitaba para mi salud”.

En eso una de las señoras sale corriendo y se para frente a mí en la ventana, bajo el vidrio y primero que nada me impresionan sus ojos grises profundos como si emanaran una luz especial llena de paz y amor.

Cuando en eso me dice: “No acostumbramos a tener este tipo de aparatos aquí pero pensé que quizás a ti te pueda servir”. Me lo entrega y yo me pongo a llorar porque era justamente una máquina para medir la presión.

Le agradecí y me fui, pero su mirada no la pude olvidar así que días después volví a la oficina a agradecerle y resultó que ella ya no estaba ahí. Nunca supe qué fue de ella. Solo mi corazón se quedó afirmando, fue un ángel terrenal.

Para recibir ayuda de los ángeles te tenemos la siguiente oración.

Oración a los Ángeles:

Dios te salve ángel de Dios, espíritu purísimo y bien aventurado en quien resplandece tus singulares dotes con que te ha enriquecido el Todopoderoso, la santidad, el poder, la sabiduría, el amor, la hermosura y la humildad. Gracias que estás aquí. Amén