Multas en Washington para infractores de “quedarse en casa”

Durante el fin de semana, el alcalde de la ciudad de Edmonds, Mike Nelson, ordenó que los dueños de negocios y casi todos los demás residentes de la ciudad “se refugiaran en su hogar”, en un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus (COVID-19), reseñó KING5 News.

El lunes entró en vigencia la orden de ‘quedarse en casa’ como una “especie de opción de último recurso”, dijo Nelson.

En esta ciudad del estado de Washington la situación es especialmente grave ya que un 25% de la población es mayor de 60 años, lo que lo convierte en un grupo susceptible a casos graves de COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus.

Por este motivo, la ciudad tomó la medida adicional de permitir que la policía local pueda imponer multas de hasta 500 dólares o 90 días de presión a todas aquellas personas que violen la orden de “quedarse en casa”.

