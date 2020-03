Las periodistas María Alejandra Bastidas y Paola Sur orientan a las mujeres latinas a no perder la cordura, durante la fase de aislamiento.

“Tomarse un día a la vez” y “Ser flexibles en los horarios” son algunos de las técnicas.

Conoce otra técnica para controlar la ansiedad con el fin de que tu día transcurra sin problemas.

La mayoría de las mujeres latinas no saben cómo trabajar y educar en casa al mismo tiempo, luego de que en los Estados Unidos se decretará aislamiento y distanciamiento social por el coronavirus durante 30 días.

Dejar el estrés de la oficina y concentrarse con las tareas desde el seno del hogar acompañados por tu grupo familiar, resultaría un gran reto para las mujeres latinas.

Foto/Captura MH

¿Cómo adaptarse a una nueva forma para cumplir sus metas labores y llevar las riendas del hogar?

Las periodistas María Alejandra Bastidas y Paola Sur orientan a las madres trabajadoras para no perder la cordura, durante la fase de aislamiento.

La también creadora de Momxious, Paola Sur, manifestó, durante la entrevista con la conductora de “Sin Filtros”, María Alejandra Bastidas, que las madres latinas e independientes deben organizarse y planificarse para sus actividades laborales y las del hogar de manera efectiva sin desespero.

Dijo que en este tiempo deben concentrarse en reflexionar para manejar este tipo de situaciones y afrontarla de manera positiva para aprender de ellas.

Aclaró que trabajar en casa y estar pendiente de las actividades del hogar si se puede hacer y ese será el reto que deben afrontar las madres trabajadoras en estos tiempos.

“Estamos claro que es algo distinto para todo el mundo, pero yo creo que si nos apoyamos entre nosotras y nos damos consejos y seguimos compartiendo información, todo esto va a ser más llevadero”, resaltó la creadora de Momxious.

Por lo tanto, Paola Sur recomienda algunas técnicas elementales que ayudarán a desarrollar las acciones sin problemas.

“Tomarse un día a la vez”

La consejera de Momxious sostiene que muy importante que las madres realicen sus actividades un día a la vez y sin muchas complicaciones en este lapso de aislamiento.

“Porque nosotras no sabemos por cuánto tiempo va a durar el aislamiento, o sea, un día nos dicen son dos semanas, otro día nos dicen ya terminó todo, no tenemos ni idea. Entonces dejemos de pensar en qué va a pasar porque no lo sabemos ni lo podemos controlar”, resaltó Paola Sur.

“Ser flexibles en los horarios”

Las madres trabajadoras tienen que considerar un tema elemental como por ejemplo ser flexibles en los horarios establecidos para ambas actividades.

Foto/Captura MH

“Acuérdense que los días de aislamiento no van a ser perfectos, así que no seamos tan rígidos”, explicó la experta.

Otras los consejos que destaca la periodista es ubicar un espacio adecuado dentro de la casa para aflorar la creatividad y concentración en cualquier tipo de actividad empresarial.

Crea tu propio espacio en casa para trabajar

Ya sabemos que no es lo mismo estar en casa que la oficina, por lo tanto, que se trabaja en el hogar es fundamental crear tu propio espacio para aflorar la concentración y la creatividad.

Darles independencia a sus hijos

Esta es una buena opción, la consejera recomienda darles la oportunidad a los hijos a ser independientes, es decir que ellos mismos puedan hacer sus propias actividades, para que la madre trabajadora puede hacer sus planes.

“Tratar de que ellos tengan su independencia y que estemos cerca de nosotras para cuando ellos necesiten algo para resolver dudas o inquietudes”, resaltó la Paola Sur.

Técnica para controlar la ansiedad

Para este tiempo de aislamiento social, la ansiedad llega con situaciones amenazantes, por lo tanto, es vital saber neutralizarla para entrar en un clima complicado.

Al respecto, la consejera Paola Sur revela una técnica sencilla que ella ha experimentado por mucho tiempo cundo decidió trabajar desde en casa.

“Traten de que su día comience a las seis de la mañana, es decir, antes que se despierten los niños. Se pueden tomar un tiempo de 20 minutos para rezar, meditar, y escribir cómo te quieres sentir durante el día o cuáles son los objetivos que quisieras alcanzar”, resaltó.

Por último, hacer ejercicio es una buena opción para eliminar el estrés, así que incorpora este plan en tu planificación para afrontar el aislamiento social por el covid-19.