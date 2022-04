Una mujer en TikTok contó que se encontraba furiosa con su esposo por no contestarle los mensajes que le enviaba.

Bonnie dijo la razón de porque su esposo ignoraba sus llamadas.

El esposo de Bonnie tuvo una historia trágica.

Un problema que normalmente suele estar presente entre las parejas es que alguno de ellos puede no contestar los mensajes, una esposa puede molestarse con su esposo cuando éste ignora sus mensajes por cualquier razón, y eso fue lo que le pasó a una usuaria de TikTok pero no imaginaba la causa por la que su esposo no podría responder.

Matt Caldwell Había salido de viaje con unos amigos para ver un partido de rugby dejando a su esposa en casa, cuando se llegó la hora en la que el joven tenía que regresar Bonnie comenzó a preocuparse ya que su esposo no llegaba y no contestaba ni sus llamadas ni sus mensajes, pero después recibiría noticias me Matt.

El joven Matt Caldwell ignoraba los mensajes de su esposa

Bonnie Caldwell, les contó a sus seguidores de la red social TikTok se encontraba molesta con su esposo porque no le contestaba los mensajes, el hombre llamado Matt Caldwell se había ido con unos amigos a un viaje y su esposa estaba tratando de mandarle mensajes, pero él jamás contestó.

El esposo de Bonnie, se negaba a recibir llamadas o mensajes de texto, la joven de 26 años descubrió tiempo después la razón por la que su esposo Matt no le contestaba las llamadas siendo una muy lamentable situación que la compartió en su perfil de TikTok con todos sus seguidores quienes no podían creer lo que estaba pasando.