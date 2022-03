“Entonces voy a ir el año que entra”, dice la joven influencer oriunda de León Guanajuato. Las declaraciones de Marisol hicieron reír a todos sus seguidores, pues no estaba fingiendo, realmente si era algo que pensaba. Los videos de la pareja se han hecho muy virales por la gracia que causan.

En un video que se viralizó en TikTok, Mona se encontraba haciendo un live en donde podemos ver que lleva su CURP en la mano. “Aquí tengo mi CURP y dice ‘Estados Unidos Mexicanos’, ¿significa que soy de Estados Unidos? Ay, ¿apoco significa que si me lo llevo puedo entrar a E.U? No sabía”.

Mona Influencer Tik Tok: TikTok es una de las redes sociales más importantes de ésta generación, su lanzamiento oficial fue en el año 2016, pero no fue hasta el 2019-2020 que la aplicación generó una gran popularidad y fue sumando millones de usuarios. Se piensa que a raíz de la pandemia, TikTok la veían como un entretenimiento.

Hoy en día se ha logrado consolidar como una de las favoritas en México, la cual ya cuenta con un total de 900k seguidores en Instagram, y en su canal de YouTube ya se le otorgó su placa de 100k. La pareja compartió feliz la noticia, pues no pueden creer lo rápido que han crecido en internet.

Narran que sufrieron de ‘discriminación’ por su aspecto

En su página de Facebook, Mona y Geros sestaba haciendo un en vivo, en donde platicaron una experiencia de ‘discriminación’ por sus tatuajes y así fue como lo narró Marisol. “Ya nos veníamos y había un puesto de churros, de esos churros que adentro le ponen cajeta, le ponen lechera y fíjense lo que pasó…” expresó Mona.

“Íbamos caminando, entonces Geros me dice ‘se me antojó un churro relleno deja me acerco’… Nos acercamos chicas y la muchacha estaba haciendo churros, fíjense como es la gente, nos acercamos y estaba la señora haciendo los churros y un niñito y le dice Geros ‘oye ¿Qué cuestan los churros?’”, compartió Mona para sus seguidores.