Lamentablemente, al ser uno delos objetivos de Liz, ella resultó gravemente herida y los médicos no han augurado nada bueno en torno a su situación de salud. Cuando una persona tiene prácticamente todo el cuerpo quemado, es difícil de proceder con una mejoría y muchas veces, no logran sobrevivir. Archivado como: Mujer quema vivo niño Argentina

Lian es el recordatorio constante de las acciones que realizó Liz y de las que la familia de Laura, aún no pueden creer. Ellos argumentan que Liz era prácticamente de la familia, por lo que no entienden el odio que le tomó a Laura y a su pequeño hijo, estando consciente de que su amiga tenía dos niñas más que cuidar.

“Creemos que fue por miedo, que se asustó. No sabemos. Pero él no tiene nada que ver porque se ve claramente que la que los prende fuego es la chica”, explicó Gabriel quien es tío de Laura. Aunque sería más sencillo pensar que fue Sagayo, la familia de la mujer cree que se trató de un momento de pánico que sufrió al ver la escena.

“Él la entregó”

La madre de Laura, Vanesa Gonzáles habló con los medios de comunicación y mencionó que ella no puede creer en la inocencia de Agustín Sagayo, quien fue también pareja de Liz Ortega. La señora comentó que en su opinión, fue el novio de su hija quien la entregó a la mujer que intentó asesinarla.

“¿Cómo va a ir con su nuevo novio a hacerle una cosa así a mi hija por celos con su ex? ¿Qué clase de novio es ese? A mí no me cierra, hay algo que está incompleto, que todavía no pudieron descubrir. Para mí, Agustín estaba con ellos, la entregó, porque si no cómo sabían a qué hora llegaba Laura. Se los tuvo que avisar él”, confesó Vanesa González y rescató Televisa News.