Una mujer le ruega a su exnovio en plena calle después de verla con otra mujer

Esta escena ocurrió en las calle del estado de Morelia

El video se ha vuelto viral en las redes sociales

Mujer ruega exnovio. A través de las redes sociales está circulando un video de Danay Díaz Magaña, mujer que ruega a su exnovio, que hoy en día ya se hizo viral, ya que se trata de una mujer que hace un show en plena calle por el amor de un hombre que estaba con otra joven en Morelia.

La joven de nombre Danay Díaz Magaña aparece en el video haciendo una escena donde al parecer vio a su exnovio con otra mujer, y esta empieza a rogarle para que vuelva con ella.

Al principio del video se puede observar como Danay Díaz se acerca a una pareja que iba caminando por la calle y empieza a empujar al sujeto reclamando que quien era la otra mujer.

La mujer que ruega a exnovio en Morelia le dice “te valió ver…”, y después le da un empujón al hombre que iba con la otra mujer, de pronto entre empujones Danay le dice “¿esa pu.. quién es?, a lo que el sujeto le dice “es mi novia”.

Queriéndose acercar a ella Danay le dice al joven: “ni siquiera es tu novia, es una de tus put…”, y vuelve a empujar al sujeto hasta que le dio una cachetada y este le respondió: ¿Qué es lo que quieres?, ya te dije que no voy a regresar contigo”.

“¿NO TE DA PENA ?, LA GENTE TE ESTÁ VIENDO”

La exnovia bien enojada le lanzó su chamarra en la cara del joven y sigue empujando y cacheteando al sujeto y el respetuosamente le dice: “ella es mi novia tu ¿Qué quieres?”.

Por su parte la otra mujer que iba acompañada del hombre solo agarraba al joven estirando para que se fueran, pero Danay Díaz no dejaba que se fuera, haciendo todo lo que estuvo a su alcance intentó besarlo, hasta se le arrodillo, pero el exnovio caballerosamente la levantaba para que no hiciera el ridículo, sin embargo esto no funcionó.

