Una mujer en Oklahoma City se molestó cuando supo que el comedor de un McDonald’s estaba cerrado como precaución por el coronavirus, por lo cual disparó contra los empleados, reportan este jueves medios locales.

Two customers shot two McDonald's employees in Oklahoma City after they were told to leave the store's dining area, police say. https://t.co/64si5KqHy3 — CNN (@CNN) May 7, 2020

Al llegar al establecimiento, la mujer fue informada que el establecimiento tenía cerrado al público la sala de comer principal, pero ella negó a irse y provocó un altercado físico con el personal hasta que salió del restaurante.

UPDATE: Oklahoma City police have confirmed that two 16-year-old McDonald's employees were shot after two customers became upset when they were told the restaurant's dining room was closed.​ https://t.co/Ur1M1G23gF — KFOR (@kfor) May 7, 2020

Según el informe policial, la señora regresó con un arma y disparó en varias ocasiones, lo cual provocó heridas en cuatro empleados, quienes fueron trasladados a un hospital cercano y se espera una evolución favorable de su condición médica.

2 McDonald’s employees shot in Oklahoma City over COVID-19 dining room policy, police say #GMN https://t.co/Pc6KclXXIb — WKRN (@WKRN) May 7, 2020

La agencia agrega en su comunicado a la prensa, que otra empleada habría sido agredida físicamente por la sospechosa y como consecuencia sufrió heridas al golpearse la cabeza con los muebles del comedor.

Two women were arrested in Oklahoma City for allegedly shooting two McDonald’s employees after they were told the restaurant’s dining room was closed due to COVID-19. https://t.co/lI8Lqy5uRB — wave3news (@wave3news) May 7, 2020

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la mujer, solo se asegura que fue atrapada a pocas cuadras del McDonald’s y que en la actualidad permanece en la cárcel de la ciudad, donde permanecerá hasta que le sean presentados cargos.