“Literalmente dejé caer el teléfono. Yo estaba como, ¿qué? Quiero decir, porque se suponía que íbamos a interrumpir el soporte vital ese día”, declaró Andrew a la cadena WMTW. Lerman dijo que su madre aún no está fuera de peligro, pero señaló que puede respirar por sí misma con algo de oxígeno. Archivado como: mujer despierta del coma.

“Tuvimos una reunión familiar con el hospital porque mi madre no se estaba despertando. No importaba lo que hicieran, no podían hacer que se despertara”, dijo Lerman. “Dijeron que sus pulmones estaban completamente destruidos. Hay un daño irreversible, simplemente no va a suceder”.

Lerman estuvo en coma más de un mes y, de acuerdo con Andrew, sus doctores estaban convencidos de que la mujer no sobreviviría. Le pusieron un respirador el 21 de septiembre y despertó el 29 de octubre. La familia estaba en proceso de comprar una lápida cuando Andrew recibió una llamada telefónica de los doctores: “Tu madre se acaba de despertar”, le dijeron.

Bettina Lerman, de Maine, llevaba un mes conectada a un respirador en Estados Unidos luego de contraer COVID-19 y despertó del coma justo el mismo día cuando los médicos planeaban desconectarla. Andrew, su hijo, dijo que la mujer, de 69 años de edad, dio positivo al coronavirus en septiembre, no estaba vacunada y tenía enfermedades subyacentes, como diabetes y problemas cardiacos que le había llevado a sufrir un ataque al corazón y ser sometida a una cirugía de bypass cuádruple hace un par de años, informó la CNN .

Andrew agregó que su madre es religiosa y también lo son muchos de sus amigos que han estado rezando por ella. “No soy tan religioso, pero estoy empezando a creer que hay algo que la ayudó. No sé”, comentó Andrew. “Ella es un milagro”, aseguró. Archivado como: mujer despierta del coma.

Tras lo vivido, informó que su madre se pondrá las dosis de la vacuna contra el coronavirus. “Creo que lo correcto es vacunarse, así que si uno de los miembros de nuestra familia se lo vuelve a poner no será tan malo”, adelantó Andrew, de acuerdo con la agencia de noticias El Universal.

“Ella sabe dónde está, quién es, es tan afilada como una tachuela”, dijo Lerman. “Por lo general, cuando alguien sale de un coma así, dicen que los pacientes tienen delirio en el que están muy confundidos. Desde el primer día, ella no ha experimentado nada de eso”, indicó el hijo de Lerman después de asegurar que había hablado con su madre durante horas. Archivado como: mujer despierta del coma.

Por su parte, la hija de Lerman creó una campaña de GoFundMe para recaudar dinero y así poder ayudar a su madre a recuperarse del COVID-19 luego de asegurar que la mujer aún no se encuentra fuera de peligro.

Este domingo, Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó a través de sus redes sociales que había dado positivo por COVID-19, aunque aclaró que solo presenta síntomas leves. Según la funcionaria de gobierno, no ha tenido contacto con el presidente desde el miércoles pasado.

“El miércoles, en coordinación con la alta dirección de la Casa Blanca y el equipo médico, tomé la decisión de no viajar en el viaje al extranjero con el presidente debido a una emergencia familiar, en la que miembros de mi hogar dieron positivo en la prueba de Covid-19”, comenzó diciendo en un explicito comunicado.

“Hoy di positivo para COVID”

Psaki, de 42 años, agregó que desde que supo sobre el contagio en su caso tomó cartas en el asunto. “Desde entonces, me he puesto en cuarentena y he dado negativo (a través de PCR) para COVID el miércoles, jueves, viernes y sábado”, explicó la funcionaria de la Casa Blanca.

“Sin embargo, hoy, di positivo para COVID“, apuntó Psaki y explicó que no había estado cerca del presidente Biden desde el martes pasado cuando lo vio en la Casa Blanca. En ese encuentro se mantuvieron a más de 6 pies de distancia y usaban máscaras, apuntó The Associated Press.