“El miércoles, en coordinación con la alta dirección de la Casa Blanca y el equipo médico, tomé la decisión de no viajar en el viaje al extranjero con el presidente debido a una emergencia familiar, en la que miembros de mi hogar dieron positivo en la prueba de Covid-19”, comenzó diciendo en un explicito comunicado.

Este domingo, Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó a través de sus redes sociales que había dado positivo por COVID-19, aunque aclaró que solo presenta síntomas leves. Según la funcionaria de gobierno, no ha tenido contacto con el presidente desde el miércoles pasado.

“Hoy di positivo para COVID”

Psaki, de 42 años, agregó que desde que supo sobre el contagio en su caso tomó cartas en el asunto. “Desde entonces, me he puesto en cuarentena y he dado negativo (a través de PCR) para COVID el miércoles, jueves, viernes y sábado”, explicó la funcionaria de la Casa Blanca.

“Sin embargo, hoy, di positivo para COVID“, apuntó Psaki y explicó que no había estado cerca del presidente Biden desde el martes pasado cuando lo vio en la Casa Blanca. En ese encuentro se mantuvieron a más de 6 pies de distancia y usaban máscaras, apuntó The Associated Press.