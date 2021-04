“York, me quedo con lo bonito, tus chistes malos, tus bromas, tu risa escandalosa , tus bailes divertidos ! Tus sueños infinitos de Hollywood! Estoy sin palabras. Con el corazón roto y mucha impotencia . Qué triste noticia! Fuerza infinita a sus padres, hermanos, sobrinos, a todos sus familiares, a sus amigos cercanos!”, escribió.

La actriz Elianis Garrido continuó su mensaje para “York”, como le decían sus amigos, con las siguientes palabras: “Dios bendito los abrace y que no los suelte ! Mi corazón está con ustedes. “Hasta siempre Pochi !! @york_arte que Los Ángeles te abracen y que bailes y rías en el cielo por la eternidad amigo!”.

Usuarios muestran su apoyo por muerte de Yorneis García

En la publicación de la actriz, a la que han reaccionado 29,817 personas, los mensajes de apoyo y solidaridad con la familia del actor Yorneis García no se hicieron esperar. Y mandaron sus oraciones y buenas vibras para la familia del actor colombiano.

“Esto es demasiado fuerte. No entiende uno! Todos tan vulnerables… Fuerza a la familia de York!”, “Gracias a York por todo lo que nos regaló en vida, descansa angelito!!!”, “Esto me dejó muy triste… gran persona y amigo”, “Es una noticia realmente triste, aún no lo creo”, escribieron algunos usuarios.