“En todos mis escritos, nunca he hecho juicios”, dijo en 1986. “Creo que ese es mi secreto. Soy un testigo. Simplemente miro todo y no decido si es bueno o malo “. En 2015, la leyenda de la música Bob Dylan destacó a Hall por algunas duras críticas en un discurso incoherente en un evento de MusiCares. Llamó a la canción de Hall, “I Love”, “un poco recocida”, y dijo que la llegada de Kristofferson a Nashville “destrozó el mundo de Tom T. Hall”.

Junto con contemporáneos como Kris Kristofferson, John Hartford y Mickey Newbury, “The Storyteller” ayudó a marcar el comienzo de una era literaria de la música country a principios de los 70, con canciones que eran políticas, como “Watergate Blues” y “The Monkey That Became President”, profundamente personal como “El año en que Clayton Delaney Died” y filosófico como “(Perros viejos, niños y) Watermelon Wine”.

Su propia carrera despegó después de esa canción y tuvo una serie de éxitos con "Ballad of Forty Dollars" (que también fue grabada por Johnny Cash y Waylon Jennings); su primer éxito número uno en su carrera, "A Week in a Country Jail" y "Homecoming", a fines de la década de 1960.

“De repente, fue la comidilla del país”, dijo Hall a The Associated Press en 1986. “Se convirtió en un eslogan. Girarías el dial de la radio y lo escucharías cuatro o cinco veces en 10 minutos. Fue el momento más maravilloso de mi vida; Yo causé todo este revuelo “.

"Las obras maestras de Tom T. Hall varían en trama, tono y tempo, pero están unidas por su incesante e inquebrantable empatía por los triunfos y las pérdidas de los demás", dijo Kyle Young, director ejecutivo del Country Music Hall of Fame and Museum, en un comunicado. . "Escribió sin juicio ni enfado, ofreciendo un periodismo rimado del corazón que distingue sus composiciones de cualquier otro escritor.

A lo largo de la década de los 70, “The Storyteller” se convirtió en uno de los cantautores y compositores más importantes de Nashville, con varios éxitos como “I Love”, “Country Is”, “I Care”, “I Like Beer” y “Faster Horses (The Cowboy y The Poet.) ”Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville en 1978.

ESCRIBIÓ PARA NIÑOS

También “The Storyteller” escribió canciones para niños en sus discos “Songs of Fox Hollow (for Children of All Ages)” en 1974 y “Country Songs for Kids” en 1988. También se convirtió en autor, escribiendo un libro sobre composición, “The Songwriter’s Handbook ”y una autobiografía,“ The Storyteller’s Nashville ”, así como novelas de ficción.

Fue presentador del programa de televisión sindicado "Pop Goes the Country" de 1980 a 1983 e incluso incursionó en la política. Hall estaba cerca del ex presidente Jimmy Carter y del hermano de Carter, Billy, cuando Carter estaba en la Casa Blanca. Los demócratas de Tennessee instaron a Hall a postularse para gobernador en 1982, pero él se negó.