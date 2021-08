¿De qué murió La Tarabilla?

De acuerdo con información de Chisme No Like, que retomó del Patronato de la Casa del Actor Mario Moreno, La Tarabilla murió a las 7:15 a.m. de hoy a causa de un infarto al miocardio: “Sus últimos días vivió rodeada del cariño y la compañía de sus compañeros huéspedes y cuidadores de la Casa del Actor”.

Y sobre el origen de su famoso apodo, éste surgió luego de que la actriz tuviera que improvisar sobre el escenario ante la ausencia de sus compañeros bailarines. Fue tan rápida su manera de hablar que el público presente estalló en carcajadas y el productor Roberto Cobo la bautizó de esa manera.