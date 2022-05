Los CDC están investigando al menos 180 casos de hepatitis grave de causa desconocida en niños de 36 estados y territorios, lo que supone un aumento respecto a los 109 casos registrados a principios de este mes. Quince de los 180 niños relacionados con la investigación en Estados Unidos han necesitado un trasplante, detallaron las autoridades el viernes. Por el momento, no hay ninguna relación epidemiológica entre los casos, acotó el informe de ABC News.

La causa sigue siendo desconocida, pero hay una hipótesis

“Aunque es poco frecuente, los niños a veces contraen una hepatitis grave, y no es raro… que la causa sea desconocida”, añadió Butler. No hay pruebas que sugieran hasta ahora, resaltó, que la palabra “pico” sea apropiada para describir la actual aparición de casos. “La cuestión de si esto es algo que ha estado en marcha durante más tiempo, y lo estamos reconociendo ahora, creo que es muy razonable. Así que, en última instancia, todo lo que podemos decir con seguridad en este momento es que no estamos viendo un aumento dramático en el número de casos”.

La “hipótesis principal” sigue siendo el adenovirus, y se están acumulando pruebas de que puede tener un papel, aunque se sigue investigando ese rol exacto. También se está estudiando si una infección previa de COVID-19 está desempeñando un papel, así como el impacto de las medidas de mitigación, ya que muchos niños no han estado expuestos a los virus en los últimos años debido a las cuarentenas y, por tanto, puede haber un factor de “puesta al día”, agregó Butler.