Autoridades de Estados Unidos siguen investigando más de 100 casos de una misteriosa hepatitis infantil.

La extraña hepatitis infantil ha producido cinco muertes hasta ahora.

La enfermedad también se ha detectado en otros países.

¿Qué está ocurriendo? Las autoridades sanitarias de Estados Unidos siguen investigando más de un centenar de posibles casos de una misteriosa y severa enfermedad de hepatitis infantil, incluidas cinco muertes, según reportaron la agencia de noticias AP y Fox News el viernes 6 de mayo.

Según el informe de AP, aproximadamente dos docenas de estados reportaron casos sospechosos luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) hicieron un llamado a los médicos para que estuvieran atentos a inesperados casos de hepatitis infantil.

EEUU analiza más de 100 casos de extraña hepatitis infantil

Los atípicos casos datan de finales de octubre en niños de menos de 10 años. Hasta el momento, sólo se han confirmado nueve casos en Alabama. “Estamos lanzando una amplia red para expandir nuestro entendimiento″, mencionó el viernes el doctor Jay Butler, de los CDC.

No está claro qué ocasiona la enfermedad. En la mitad de los niños se detectó adenovirus, “pero no sabemos si es la causa”, indicó el experto citado por AP. Hay docenas de adenovirus, muchos de ellos asociados con síntomas similares a los de un resfriado, fiebre, dolor de garganta y conjuntivitis. Pero algunas variantes pueden provocar otros problemas, como inflamación del estómago e intestinos. Los funcionarios exploran un vínculo en una variante en particular que suele asociarse con inflamación intestinal, explicó el reporte textual de la agencia informativa.