De acuerdo con los reportes policiales, la tiktoker estaba hablando por teléfono con su futura esposa cuando los fuertes vientos arrojaron una rama contra su auto y le provocaron la muerte instantáneamente, según informó la agencia de noticias The Associated Press.

Se desprendió la rama y la mató al instante

Rochelle Hager iba conduciendo su camioneta X-Trail de color blanco por las calles de Farmington, cuando una tormenta que produjo ráfagas de 80 kilómetros por hora (50 millas por hora) desprendió la rama y la mató al instante, dijeron las autoridades locales sobre el incidente.

La tiktoker iba sola en su camioneta y no hubo otros vehículos dañados en el extraño accidente, según dijo el jefe de la policía de Farmington, Kenneth Charles, quien señaló que la situación era “trágica y única”, de acuerdo con el reporte de The Associated Press.