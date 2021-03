Luis Guzmán causa accidente en estado de ebriedad y muere su novia

Luis Guzmán fue detenido en Houston, Texas, acusado de haber causado un accidente en estado de ebriedad en el que murió una joven. Los agentes de la División de Crímenes Vehiculares del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) detuvieron al hombre por el delito de manejar bajo el influjo del alcohol y de no ayudar a una persona herida.

La mujer queda tendida en la carretera

Según los testimonios de los automovilistas, el cuerpo se impactó contra el pavimento de la carretera I-10, con dirección hacia el oeste, en la zona conocida como The Heights y casi en la salida con la calle T.C. Jester. Algunos automovilistas no pudieron detener su marcha y golpearon a la mujer, pero esas personas no fueron acusadas por el HPD de ningún cargo.

Los conductores de esos autos se bajaron en estado de conmoción para intentar ayudar a la mujer, a quien identificaron como una chica hispana de alrededor de unos 20 años. Uno de los automovilistas, entrenado en enfermería, ofreció primeros auxilios para ayudar a Angela Navarro, quien yacía en la carretera mientras la camioneta de Luis Guzmán se alejaba del lugar.