El hermano del rapero, señaló que se encontraba destrozado ante la pérdida de Lil Keed y lamentaba que tanto Quana, la novia del cantante, y su hija menor se hayan quedado sin la compañía de su hermano. Por el momento, las autoridades continúan investigando lo sucedido y los detalles de la muerte no se han dado a conocer, indicó 11Alive.

La noticia corrió como rumor hasta que Lil Gotit, hermano del rapero, confirmó el fallecimiento a través de redes sociales. En la publicación, señaló que “había visto morir” a Lil Keed y aún no podía dejar de llorar. En la publicación, también nombró a la hija del cantante y a la novia de este, mencionando que sabía lo que deseaba que hiciera en su honor aunque sería una decisión difícil para la familia.

Muere rapero Lil Keed: ¿El apoyo de la familia?

Poco después de que se confirmara la noticia de la muerte de Lil Keed, fue Quana, la novia y madre de su hija, quien dio más detalles al respecto y afirmó que se encontraba destrozada al conocer sobre el fallecimiento del cantante. En la publicación, señaló que el incidente ocurrió en el viaje que hizo a Los Ángeles, puesto que ella asegura que “podría haberlo salvado”.

“Te amo taaaaanto, nene. Que voy a hacer sin ti, no puedo respirar bien, dormir bien, nada, ni siquiera quiero hablar con nadie. Keed no puedo soportar esto por que nos dejaste. ¿Qué se supone que debo decirle a Naychur? ¿Qué voy a decirle a nuestro nuevo bebé? Keed te dije el otro día que si me dejabas con estos dos niños iba a perder la cabeza, mi mente está perdida bebé.”, escribió la viuda del rapero.