“Shelby Modell, la filántropa de la Gran Manzana y “matriarca” de lo que alguna vez fue la compañía familiar de artículos deportivos más grande de Estados Unidos, murió en paz en su casa en Manhattan, a los 98 años”, compartieron los familiares y anunció el New York Post. Tras darse a conocer la noticia, sus hijos destacaron el gran trabajo que realizó Modell.

Este viernes 13 de mayo, se dio a conocer la muerte de la matriarca de las famosas tiendas “Modell’s”, donde se manejan los principales números de ropa y artículos deportivos más populares del país. La familia brindó declaraciones al New York Post, quienes informaron el deceso de la filántropa y las posibles causas del fallecimiento.

DAN EL ÚLTIMO ADIÓS. Este viernes, anunciaron que Shelby Modell, la matriarca de Modell’s murió rodeada de sus familiares a la edad de 98 años. El anuncio lo dieron a conocer sus familiares, quienes indicaron que “murió” en paz. Por el momento, la causa de muerte no se dio a conocer pero se sabía que ella había estado contagiada de COVID-19.

No había nada que pudiera interponerse en su camino”, confesó su hijo

"Shelby Modell falleció el jueves después de que le diagnosticaron COVID-19, aunque no estaba claro si el virus causó su muerte", dijo su hijo Mitch Modell al New York Post, tras darse a conocer el fallecimiento de la filántropa. Los detalles son escasos y los hijos de Modell, decidieron preservar su memoria a través de las obras benéficas que se realizaron.

"Ella era una en un millón. No había nada que pudiera interponerse en su camino", dijo su hijo Mitch Modell a The Post. "Ella era solo una fuerza de la naturaleza", destacó el hijo de la filántropa al medio de comunicación tras confirmarse la muerte de la filántropa; la familia reservó detalles al medio y señalaron que seguían 'sorprendidos' por la pérdida.

Pero ser parte del miembro del comité de negociación no fue el único asunto político en el que se inmiscuyó. Se conoce que dos años más tarde del nombramiento por parte de Carter, el alcalde de la Gran Manzana, Abe Beame, la nombró comisionada de la Junta de Jóvenes de la Ciudad de Nueva York, informó New York Post.

Shelby Modell, fue una de las mujeres más importantes de la industria de objetos deportivos puesto que desempeñó un puesto importante dentro de la vicepresidencia de la compañía. Pero, la política también fue un asunto relevante para Modell puesto que estuvo muy cerca del ex presidente Jimmy Carter, quien la nombró miembro del comité de negociación del Tratado del Canal de Panamá de Estados Unidos, señaló NYP.

¿Un labor altruista?

Shelby Modell, fue la cofundadora nacional de Crohn’s and Colitis Foundation of America, indicó New York Post. La filántropa, se unió a la fundación después de que su hijo fue diagnosticado con la enfermedad. Tras el fallecimiento de su hijo, Michael, Shelby Modell dedicó su vida en ayudar a las personas que se encuentran con padecimientos similares.

“Fue lo más increíble. Entraba en un restaurante y alguien se me acercaba y me decía: ‘Por favor, agradécele a tu mamá, ella salvó la vida de mi esposo’”, dijo Mitch Modell, uno de los hijos de la filántropa en la entrevista que realizó tras anunciarse la muerte de su madre. Los servicios funerarios no se han dado a conocer.