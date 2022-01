El cantante Phil Perry también manifestó su pesar. “Con gran tristeza y gran pesar me despido de mi amigo Nick Colionne. Lilly y yo enviamos nuestras condolencias a la familia. El mundo de la música realmente ha perdido a uno genial. El escenario, los shows, las risas… no serán lo mismo sin ti. Descansa bien”, escribió en Facebook .

El espectáculo fue un éxito

“Betty White durante los últimos 30 años se convirtió en una obra de arte escénica. Si Betty White estaba programada, sabías que te divertirías un poco. A medida que envejecía, la televisión toleraba más discusiones francas, realmente se hizo conocida [porque] nunca se sabe lo que va a salir de su boca “, dijeron sobre su trayectoria.

Siguió con seis temporadas en la comedia de TV Land “Hot in Cleveland”, y apenas se desaceleró cuando llegó a los 90: presentando el programa de bromas “Betty White’s Off Their Rockers” y “Betty White’s Smartest Animals in America”, donde estuvo capaz de aprovechar su amor de toda la vida por los animales. Muere la estrella del jazz Nick Colionne en Año Nuevo.