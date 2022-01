“Era una niña encantadora, siempre sonriente, y extrañaré todo de ella. Pasamos la Navidad juntos en casa, fue perfecto, fue nuestra última Navidad, no puedo creerlo.”, dijo Maziakowska en The Sun. “Estoy absolutamente desconsolado. Ella era mi mundo entero. Ya no puedo imaginar la vida sin ella.”, mencionó la madre de la joven. Archivado como: Madre destrozada muerte hija

Izabela Maziakowska, la madre de la joven asesinada en plena celebración de Año Nuevo, aseguró que no puede imaginarse un mundo sin ella y que días antes habían estado disfrutando de una celebración navideña sin saber que sería la última. Izabela, habló con The Sun y confesó que se encontraba desecha por los últimos acontecimientos.

Madre destrozada muerte hija: “Espero que no haya sufrido”

La madre de Olivia, Izabela, confesó que su esposo fue quien identificó a la joven de 14 años y la encontró cubierta de sangre y en una carpa especial que habían puesto las autoridades; la mujer, señaló que tardaron en poder identificar a la joven y que espera que no haya sufrido y su muerte fuera rápida.

“Mi esposo no pudo encontrar la última ubicación de su teléfono, luego vio una escena policial y había una carpa. Dentro de esa carpa había un cuerpo, no sabía que era nuestra hija y estaba pensando quién está en esa carpa.”, informó Izabela. “Esperó una hora, no le permitieron entrar, y luego descubrió que era Olivia. Ella estaba muerta. Vio su cuerpo. estaba toda cubierta de sangre; espero que no haya sufrido, espero que se haya ido rápido. No puedo soportar pensar en ella sufriendo“, confesó la madre de Olivia. Archivado como: Madre destrozada muerte hija