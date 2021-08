El portal de Daily Mail, confirmó la muerte del mago Tony Junior. El famoso ilusionista se encontraba bastante grave a causa de la COVID-19, después de negarse a recibir la vacuna porque su esposa estaba “muy preocupada” por recibir un pinchazo; desgraciadamente, no hubo un gran avance en su salud tras salir contagiado.

¡Una verdadera tragedia! Un famoso mago de la televisión, falleció a causa de la COVID-19. Él mencionó en sus redes sociales que no había recibido la vacuna por el temor que su esposa tenía hacia ese fármaco, al estar internado vivió las terribles consecuencias de estar en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Tony Junior, quiso que su caso quedará como evidencia de lo que podía pasar si contraes la enfermedad . El hombre vivía pensando que las consecuencias no eran tan serias como parecían y le hizo caso a su esposa, cuando ella temió que se pusiera las dos dosis de vacuna; ella se arrepiente de haber provocado esa decisión en su marido.

El mago no se intimidó por la enfermedad, él continuó hablando sobre la magia y lo importante que era para él. Mantenía buena energía y ganas de salir adelante de la enfermedad; pero, hubo un momento en donde vio la situación empeorar y por ello, tomó sus redes sociales donde comenzó a escribir sobre la situación que estaba viviendo.

"Todo iba tan bien como podía en la sala de COVID de cuidados críticos, barra la extraña explosión. Incluso hablé con algunos amigos que no podían creer mi mejora.", se lee en la publicación de las redes sociales donde los amigos del mago han estado dejando mensajes, en muchos de ellos se están despidiendo del hombre.

En la siguiente parte del escrito, él empieza a narrar que todo iba bien en la sala de COVID de cuidados intensivos. Estaba empezando a salir adelante e incluso hubo un momento donde le permitieron hablar con más amigos de manera virtual, quienes no habían creído que el mejoraría y el mago demostró que podía salir adelante, hasta que algo cambió.

"Entonces, a finales del jueves, me mudé a mi propia habitación en una sala normal de COVID y aquí es donde las cosas fueron rápidamente cuesta abajo.", mencionó Tony en su escrito dando a entender que de un momento a otro, las cosas empeoraron para él. Así es la enfermedad, en unos momentos están bien y en los siguientes, todo llega a empeorar.

Tony Junior, relató a través de Facebook lo que considera las peores horas de su vida. El hombre comentó que una de las causas de la enfermedad era provocar pequeños dolores sobre el cuerpo, como si estuvieras obteniendo una paliza que no se detiene y ese tipo de sensaciones duraban horas enteras, que quitaban las ganas de dormir, comer o moverse.

“Cansancio crónico de otro nivel, falta extrema de respiración y tos. Encima de esto, un ayudante de enfermera mayor, cometió el error de no revisar correctamente las cosas, me dio 90 minutos de dolor intenso, incluso con drogas.”, mencionó en la publicación que realizó en redes sociales, sin saber que sería la última.

Entre los síntomas que pasó, el hombre relató como una ayudante de enfermera le había hecho sentir peor. Él relata que la joven no sabía como revisar correctamente las cosas y lo que provocó fue que sintiera un dolor intenso que nada lo podía quitar; incluso, tuvieron que suministrarle drogas de amplio espectro y ni así cedió el dolor.

“Pero, he aguantado. Respirar es un poco más controlable, pero todavía tengo fatiga crónica grave y la tos. Sólo para dar un ejemplo de la fatiga, mover dos pasos de la silla a la cama me dejó sin aliento y destrozado durante más de 90 minutos. Así de mala es la fatiga.”, confesó Tony en Facebook, recibiendo el apoyo de sus amigos.

Él menciona que sus síntomas eran la tos aguda, la fatiga crónica y por supuesto, el no poder respirar correctamente. Tony, inclusive llega a dar ejemplos de la fatiga que experimenta e inclusive, menciona que un simple movimiento cómo ir de su silla a la cama le deja sin aliento hasta por 90 minutos.

“No quiero simpatía, solo positividad porque ganaré esta guerra finalmente . Solo estoy escribiendo esto porque cualquiera que esté interesado en la vacuna, necesita saber cuál podría ser su alternativa (si no la toma). Todo el que es aprensivo tiene su historia. No estoy predicando, solo les dejo saber mis experiencias.”, mencionó días antes de fallecer.

Tony Junior, desde un principio de mostró sincero ante lo que podría suceder con las demás personas que se nieguen a la vacuna. Pero, en las siguientes líneas el expresa que no está buscando la simpatía de la gente, sólo informar lo que podría suceder si llegan a elegir no vacunarse y arriesgarse al contagio.

“Es un juego de la ruleta rusa”

Tony Junior, confesó que fue por su esposa que no se había vacunado. Él, en el área que se encontraba observó que la mayoría de personas estaban sin el ‘pinchazo’ y que al enterarse su esposa sobre la situación, no había dejado de culparse sobre lo que estaba pasando y no había quien la cambiara de idea.

“Es un juego de la Ruleta Rusa. Te tomas la vacuna o te arriesgas con COVID. En la sala de cuidados críticos, ninguno de nosotros tuvo el “pinchazo”. No lo había tenido porque la Sra. J estaba súper aterrada, así que estaba esperando a que estuviera lista. Ella ahora se culpa a sí misma todas las noches desde que entré al hospital a pesar de mis intentos de calmarla.