Las tragedias continúan llegando al mundo del espectáculo

Reportan la muerte del joven cantante

De inmediato llegaron las condolencias y dieron a conocer el nombre real que pocos conocían

Muere joven cantante; tenía solo 24 años (FOTOS). En este primer mes del 2022 la muertes en el mundo del espectáculo continúan acumulándose y ahora reportan la muerte de otro joven cantante de los Estados Unidos, provocando un sin fin de condolencias.

El cantante conocido como “Sad Frosty”, murió el pasado 14 de enero con tan solo 24 años. La muerte del querido cantante conmocionó a sus fans que incluso volvieron tendencia “RIP Sad Frosty” en Twitter, de acuerdo con el medio británico The Sun.

Confirman la muerte del joven cantante

“Me encantaba mucho la música de hermanos, especialmente sus colaboraciones con dc the don. Puedo recordar haber escuchado su canción en la introducción comercial de Berlín y escucharlo en las introducciones de Dontai hasta el día de hoy. Te amamos”, decía uno de los comentarios de los dolientes.

“Crib With a Lake” y sus colaboraciones con DC the Don lo llevaron a la fama, de acuerdo con el medio citado. Pese a que murió el pasado 14 de enero, no fue hasta el 16 de enero que se confirmó la triste noticia. La vida personal del joven cantante es casi ‘desconocida’ sin embargo, tras su muerte se dio a conocer importante detalle.