Muere legendaria estrella de rock.

Tras su fallecimiento estuvo rodeado de su familia.

Perdió la lucha en contra del cáncer. Muere estrella rodeado familia. Las tragedias para el mundo del espectáculo no paran y es que hemos visto y leído de tantos sucesos que han atacado severamente la vida de las celebridades, algunos pasan por procesos muy complicados de salud, mientras que otros terminan quitándose la vida entre tantas cosas más, pero sin duda este 2022 ha sido muy cruel con ellos. Los lectores de Mundo Hispánico han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de la farándula y este caso no es la excepción. Ahora se ha dado a conocer la sensible noticia del deceso de una famosa estrella de rock en Nueva York, de acuerdo con medios de comunicación tenía 75 años de edad, una terrible enfermedad acabó con su vida. Muere famosa estrella de rock rodeado de su familia Ian McDonald fue un extranjero y rockero que formó parte de la banda King Crimson, la legendaria estrella de rock murió en Nueva York según a lo que el portal de The Sun ha reseñado, también compartió que el rockero falleció rodeado de su familia, la causa de su muerte fue debida a una severa enfermedad. Por si fuera poco el rockero McDonald fue el legendario fundador de las bandas Foreigner y King Crimson, su deceso ocurrió a los 75 años de edad en la cuidad de Nueva York, según el diario ya mencionado la estrella de rock padecía cáncer y se ha informado que perdió la batalla contra la enfermedad y murió.

El hijo de Ian McDonald afirma la muerte de su padre Ian McDonald fue reportado muerto el pasado 9 de febrero en su casa a los 75 años rodeado de su familia. Su hijo Max aclaró que la causa de muerte de la legendaria estrella de rock fue el cáncer, “Era increíblemente valiente y nunca perdió su amabilidad o su sentido del humor, incluso cuando las cosas eran difíciles”, expresó en Facebook. “Mi padre era un músico brillante e intuitivo, un alma gentil y un padre maravilloso. Vivirá para siempre a través de su hermosa música y el amor de sus fans”, agregó Max McDonald, su hijo. Ian es considerado como un músico multinstrumentista fundó la banda de King Crimson en 1969 y Foreigner en 1976.

La legendaria estrella de rock fundó las bandas King Crimson y Foreigner Conocido también por tocar el saxofón, dominar el teclado, la flauta, vibráfono y la guitarra a parte de escribir algunas letras para el álbum debut de King Crimson ‘In the Court of the Crimson King’. Uno de sus discos lanzados en de 1969 que fue descrito como “el Big Bang del rock progresivo”, según lo mencionó el portal de The Sun. Por su parte el guitarrista estadounidense Steve Stevens catalogó el álbum como “la grabación más importante del rock progresivo … a veces un caos disonante seguido de una belleza dolorosa”. Después de un tiempo lleno de celebraciones por el gran éxito de su debut fue que formó el grupo Foreigner.

Dentro de este grupo de rock McDonald tocaba la guitarra en ocasiones clásicas tales como 'Cold As Ice', 'Double Vision' y 'Feels Like The First Time' a finales de la década de los setentas. Pero antes de que la agrupación disfrutara de un gran éxito en la década de los ochentas con grandes sencillos como 'Waiting for a girl like you' y 'I want to know what love is' fue que Ian se apartó. Quien es el cofundador de Foreigner, Al Greenwood, le rindió homenaje, "Era como un hermano para mí. Un verdadero genio musical, la maestría musical de Ian fue una parte integral del lanzamiento de King Crimson y Foreigner a un estatus legendario", expresó durante el último adiós a Ian McDonald.

Ian McDonald era considerado como multinstrumentista “Su contribución al éxito de Foreigner fue inmensa. Ian era un querido amigo, un hombre amable y maravilloso, y lo extrañaré terriblemente”, añadió a las palabras de despedida para la estrella de rock. De acuerdo con lo difundido por el portal de The Sun, Ian nació en Isleworth, ahora Gran Londres, en 1946. McDonald tocaba la guitarra cuando era un adolescente y quizá muchos de sus grandes admiradores no lo sabían pero también sirvió cinco años en el ejército británico mucho antes de unirse a King Crimson en 1969. Fue en su estancia en el ejercito cuando aprendió a tocar el clarinete, flauta, saxofón y notación musical.

Después de la gran actuación de King Crimson referente al apoyo que le brindaron a los Rolling Stones en Hyde Park el 5 de julio de 1969, fue que lanzaron su álbum debut con gran éxito. The Sun compartió que el rapero Kanye West incluso participó tocando el saxofón distintivo de McDonald durante la canción '21st Century Schizoid Man'. Se reseñó que Ultimate Classic Rock lo entrevistó más tarde para dar más detalles del exitoso álbum, comentó que no estaba para nada sorprendido de que se hubiera mantenido durante más de medio siglo, "Cuando lo hicimos, y yo estaba básicamente al frente de la producción, quería asegurarme de que todo lo que entraba en el disco pudiera escucharse repetidamente y, con suerte, resistir el paso del tiempo".

La trayectoria musical del rockero Ian McDonald Sin embargo, fue a finales de 1969 cuando la banda se separó por lo que McDonald y el baterista Michael Giles decidieron lanzar un álbum progresivo con un sonido diferente dándole un toque de pop llevando por nombre ‘McDonald and Giles’, el cual salió para los años setentas, según a los reportes realizados por el portal de Rock Culture. El diario mencionado aseguró que fue en 1974 cuando se reincorporó de nueva cuenta King Crimson antes de que la banda volviera a tomar caminos muy diferentes otra vez. Recordemos que esta no fue la única banda que la estrella de rock fundó, pues en los setenta también organizó a Foreigner, para ser exactos la realizó en 1976.

De acuerdo con The Sun, esta banda la fundó junto al guitarrista de origen británico Mick Jones y el cantante estadounidense Lou Gramm. Ian McDonald apareció en los primeros tres álbumes de la banda Foreigner cabe mencionar que cada uno fueron cinco veces platinos antes de que Jones lo despidiera en 1980. "No me habría ido. Me encantó el grupo, no fue mi decisión" expresó la estrella de rock ante la revista Big Bang. Pero más tarde volvería a tocar con la banda en un tipo de espectáculos de reunión, por lo que McDonald apareció en cuatro álbumes más vendidos en el periodo de 1969 a 1979.

Esta fue la razón por la que el rockero McDonald renunció a King Crimson También tocó el saxofón en el clásico álbum de rock lanzado en 1971 en las melodías de ‘T Rex’ y ‘Electric Warrior’, apareciendo en el gran éxito ‘Get It On (Bang a Gong)’, tocó con Steve Hackett y Asia. El tráiler de un documental sobre King Crimson muestra como McDonald se disculpa con su compañero de banda Robert Fripp por “romperle el corazón” al dejar la banda. Al explicar su decisión de renunciar McDonald dijo: “Probablemente no era lo suficientemente maduro emocionalmente para manejarlo y tomé una decisión bastante precipitada de irme sin consultar a nadie”. Por otro lado The Sun compartió que sus declaraciones a thelosangelesbeat.com fueron las siguientes: “Solía ​​arrepentirme de eso, y debería haberme quedado al menos durante el segundo álbum”.

Ian McDonald padecía de cáncer y fue la causa de muerte "Pero ahora no me arrepiento porque si me hubiera quedado, las cosas me habrían resultado muy diferentes hasta este momento… Estoy muy contento con la forma en que se han desarrollado las cosas desde entonces" añadió. Luego de eso le preguntaron acerca de la imagen de la agrupación King Crimson. "¡Fue divertido! Se hizo con una tremenda cantidad de humor. La imagen de King Crimson es una especie de banda monstruosa, ¡pero fue muy divertido! Nos estábamos riendo. Tengo problemas para procesar el tiempo en términos de años, semanas y meses", según The Sun Ian lo dijo ante los Billboard. La legendaria estrella de rock 'falleció en paz' en su casa de Nueva York el pasado 9 de febrero rodeado de su familia, compartió un portavoz.