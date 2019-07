View this post on Instagram

Primero que nada quiero agradecer a todos por sus oraciones durante este etapa de mi vida. Hoy ha sido uno de los días más tristes de mi vida porque perdí a mi otra mitad, el amor de mi vida, mi guerrera, mi mejor amiga mi esposa @ivonnenieto1 en su segunda batalla contra el cancer. Me enseñaste a mi, a nuestros hijos y a nuestra familia que fuiste una guerrera y enfrentaste cualquier obstáculo sin temer a nada. Los últimos 21 años han sido los más felices de mi vida porque tu fuiste parte de ella. Aún no asimilo lo que acaba de pasar. Estamos nuestros hijos y yo invadidos de dolor pero aquí estaremos unidos como te lo prometimos porque sabemos que eso fue tu mayor preocupación y yo te prometí que jamás iba de dejar que nuestra familia se destruye. Te amo de la tierra hasta la luna y juntos dejamos a todos con la boca abierta porque nuestro amor salió victorioso. Ahora tu serás mi nuevo ángel que guiará mi camino día a día. Cargaste tu cruz aquí en la tierra y por eso entraste al reino de nuestro Dios sin tener que esperar ningún minuto más. Descansa En Paz mi amor. – @saxykeith #cancersucks