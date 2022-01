Muere el comediante Dwayne Hickman

Tenía 87 años de edad

Los detalles sobre su carrera artística y más Muere Dwayne Hickman. A tan solo un día de dar inicio con la segunda semana del año 2022, se informó sobre un nuevo fallecimiento de otra personalidad del mundo del espectáculo, se trata de Dwayne Hickman, el popular comediante estadounidense de 87 años de edad. El publicista de Hickman, Harlan Boll, confirmó la noticia y agregó que el actor habría muerto luego de algunas complicaciones que se le presentaron en relación con la enfermedad de Parkinson, un padecimiento progresivo del sistema nervioso que afecta el movimiento. Muere Dwayne Hickman por enfermedad de Parkinson "Adiós al divertido Dwayne Hickman, Jed, el bandido disfrazado de sacerdote de La Ingenua Explosiva. Actor estadounidense que comenzó en el cine de niño (l Muchacho de los cabellos verdes y el gran gorila) que triunfó de adolescente en TV con The Many Loves Of Dobie Gillis." escribió un usuario de Twitter. En la red social mencionada anteriormente, inició una conversación de más de 600 tweets en la que muchos de los fanáticos del trabajo de Hickman, escribieron diversos mensajes de despedida para el actor, quien inició su carrera a la corta edad de 6 años.

Lo despidieron en Twitter Lou Lumenick, reconocido crítico del cine, momentáneamente se pronuncio en su cuenta de Twitter para escribir sobre la muerte del comediante, y recordó algunas de sus apariciones en diferentes shows de televisión, además de unas fotografías del actor. "Descanse en paz Dwayne Hickman, un rubio que solo apareció en la primera temporada de "The Many Loves of Dobie Gillis" de CBS (1959-1963). Tuesday Weld fue originalmente un habitual y Warren Beatty apareció en varios episodios de la primera temporada como el rival romántico de Dobie", escribió.

Su colega Angela Cartwrigh compartió fotografías a su lado Otra que también aprovechó las redes sociales fue la actriz británica Angela Cartwrigh, misma que en algún momento compartió créditos con el comediante y que lo reveló mediante una fotografía junto a él, publicada en su perfil oficial de Instagram. "Descanse en paz Dwayne Hickman. Mi Sr. Plaza en 'High School USA'. Que se divierta tanto como nosotros en su nuevo viaje", escribió la actriz en el pie de foto de su publicación, la cual acúmulo algunos me gusta y comentarios de fans aún dolidos por la noticia.

Dwayne Hickman inspiró a un personaje de Scooby-Doo Los seguidores de Hickman han revivido momentos de su carrera luego de que saliera a la luz la noticia de su muerte, y recordaron a las nuevas generaciones que el comediante era la inspiración detrás de uno de los personajes más icónicos de la caricatura de Scooby-Doo. Nos referimos a "Fred Jones" el líder no oficial de la pandilla de Scooby-Doo, quien está inspirado en el físico y comportamiento de Dobie Gillis, interpretado por el fallecido Dwayne Hickman en "The Many Loves of Dobie Gillis", una comedia popular de CBS que se desarrolló entre 1959 y 1963.

Sus fans lo recuerdan "Si bien es posible que muchos espectadores más jóvenes no conozcan a Dobie Gillis de Dwayne Hickman, han visto un personaje de dibujos animados icónico inspirado en la estrella: Fred Jones de Scooby-Doo. De hecho, todo el equipo de Mystery Inc. se inspiró en el elenco de The Many Loves of Dobie Gillis", publicó un usuario en Twitter. Dicha revelación, sorprendió a muchos de los internautas quienes no dudaron en desaprovechar el momento para ponerse a investigar un poco más sobre la supuesta información, que también ha servido para distraer un poco a sus seguidores sobre su muerte.

La trayectoria de Dwayne Hickman El portal de noticias del periódico The Sun, publicó algunos otros datos sobre la carrera artística del comediante Dwayne Hickman, quien primero participó en unas cuantas películas y hasta años después obtuvo un título en la Universidad Loyola Marymount mientras seguía trabajando en la comedia The Bob Cummings Show. En el show de 5 temporadas transmitido por las cadenas de NBC y CBS, Hickman interpretó con éxito al personaje adolescente Chuck MacDonald. Este último, le abrió las puertas al actor para dar vida a uno de sus personajes más reconocidos, Dobie Gillis.

Dwayne Hickman y su participación en el cine Fuera de la televisión, el querido comediante Dwayne Hickman también tuvo algunas apariciones en el mundo del séptimo arte. En el año de 1965 actuó junto al ganador del Oscar Lee Marvin y Jane Fonda como un estafador en la película Cat Ballou, dirigida por Elliot Silverstein, Años después participó en otros programas de televisión bastante populares como The Lone Ranger, Wagon Train, Murder, She Wrote y Clueless. Hickman también se casó por primera vez en 1983 con la actriz Joan Roberts, con quien tuvo también a su primer hijo llamado Albert. Su segundo hijo John, vino tiempo después en otro matrimonio, agregó The Sun.