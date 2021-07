Hay bastantes gatos que se roban la escena en las caricaturas, incluyendo a Garfield de Jim Davis y el tigre de felpa que cobra vida en “Calvin and Hobbes” de Bill Watterson. Pero las personalidades de los perros los vuelven una figura perfecta para las tiras cómicas, dijo el curador de la exposición Brian Walker. “Los perros tienen entusiasmo, buscan complacer, así que son personajes de caricatura muy buenos”, dijo Walker, caricaturista e historiador de caricaturas y el hijo de Mort Walker, creador de Beetle Bailey.

La exposición “The Dog Show: Two Centuries of Canine Cartoons”, dedicada a 200 años de caricaturas caninas, se presenta en la Biblioteca y Museo de la Caricatura Billy Ireland en la Universidad Estatal de Ohio hasta octubre. El origen de la exposición surgió cuando el fallecido Brad Anderson, el creador de la tira cómica Marmaduke, sobre la familia Winslow y su perro gran danés, donó su colección en 2018, incluyendo 16.000 caricaturas originales de Marmaduke de 1954 a 2010, otro arte original, correspondencia de negocios, cartas de fans y libros.

Los desaliñados peros de caricatura de George Booth para la revista New Yorker también están presentes junto con imágenes de la caricaturista de diarios alternativos Lynda Barry, así como “Trots and Bonnie”, una tira de Shary Flenniken sobre una niña y su perro que habla que aparecía en “National Lampoon” de 1972 a 1990. Hay personajes como “Dog Man” de la serie de libros del caricaturista Dave Pilkey, y otros perros menos conocidos como los de seis tiras de Dick Tracy de la década de 1940 con un Boxer llamado “Mugg” que cuida temporalmente el famoso detective. Se incluye un video que destaca perros animados como Scooby-Doo, Huckleberry Hound, Underdog, Pluto y Goofy de Disney, Slinky de las películas de “Toy Story” y Ayudante de Santa de “Los Simpson”. Brian Walker dijo que su imagen favorita en la exposición es de una película clásica de Disney, “La dama y el vagabundo”, en la que los perros comen en un restaurante italiano. “Están comiendo el mismo espagueti y sus labios se unen y se enamoran”, dijo Walker. “No hay nada mejor”.

Las decenas de pinturas y dibujos en la muestra afrontan el Holocausto en el paisaje físico y mental de la nación y la dificultad de abordar un pasado inestable. Sasnal, que no es judío, lleva dos décadas lidiando con esta historia. El hombre de 48 años describió una necesidad generacional de confrontar el pasado, también porque partes de la sociedad polaca se niegan a reconocer que mientras Polonia fue víctima de la Alemania nazi , también hubo algunos polacos que se unieron al despojo y asesinato de los judíos de la nación.

Cada nuevo libro o película ha tocado una fibra sensible. “La historia de la Segunda Guerra Mundial se oscureció hasta 1989”, dijo Sasnal. Entonces fue “extremadamente impactante”, dijo, cuando los estudiosos comenzaron a revelar las malas acciones de los polacos durante la guerra, incluyendo el asesinato en 1941 de cientos de judíos a manos de los polacos en la ciudad de Jedwabne.

Muertes trágicas en el holocausto

“Al principio sentí rabia y vergüenza”, dijo a The Associated Press. “Y todavía es muy difícil ver que la gente no quiera reconocerlo. La gente se niega totalmente, y esta es la actitud dominante del gobierno polaco”. Sasnal es uno de los artistas vivos más destacados de Polonia. Sus obras son parte de las colecciones del Museo de Arte Moderno y del Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, el Tate Modern de Londres y el Centro Pompidou de París, entre otros.

También reconoció que a menudo se juzga injustamente a Polonia, que a veces aquellos fuera de Polonia no ven las cosas en perspectiva. Polonia fue ocupada por las fuerzas alemanas que mataron a millones de ciudadanos polacos, unos 2 millones de polacos cristianos y 3 millones de judíos. Muchos polacos lucharon contra los alemanes en casa y en el extranjero y el estado nunca colaboró ​​con la Alemania nazi. Yad Vashem también ha reconocido a miles de polacos por arriesgar sus propias vidas para salvar judíos.